video suggerito

Muore un ragazzo di 15 anni dopo una rissa in una partita giovanile: tragedia in Paraguay Paraguay in lutto per la morte di un ragazzo di 15 anni a causa dei colpi ricevuti durante una rissa in una partita giovanile: una vera e propria tragedia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia in Paraguay: un ragazzo di 15 anni è morto a causa dei colpi ricevuti durante una rissa che ha interrotto la partita che stava giocando nella città di San Bernardino. La notizia ha lasciato senza parole tutto il paese, con le autorità che stanno indagando sulle cause e sui possibili autori dell'omicidio. Il giovane, identificato come Ismael Domínguez, aveva fatto il esordio proprio quel giorno con la squadra giovanile del club Nacional, della città di San Bernardino.

In base a quanto riportato dai media locali, la vittima è stata aggredita da membri della squadra rivale, il Boquerón FBC di Asunción, poco prima del fischio finale. Nacional e Boquerón FBC si affrontavano per il campionato Under 15 e. l'allenatore della squadra di casa, Leonardo Vit, ha detto ai giornalisti che il giovane, dopo aver ricevuto un calcio alla schiena, è caduto tra le sue braccia "privo di sensi". Una volta a terra il ragazzo ha ricevuto “altri due o tre calci da altre persone” e Vit ha proseguito così il racconto: "I nostri paramedici, insieme a quelli dell'équipe di Boquerón, gli hanno prestato davvero i primi soccorsi, è rimasto senza respirare. Aveva poco polso". Successivamente è stato trasferito all'Hospital Materno Infantil San Pablo di Asunción e subito dopo all'Hospital del Trauma, dove è deceduto domenica.

Un ragazzo di 15 anni muore dopo una rissa in una partita giovanile

L'allenatore del Nacional ha assicurato che il presunto aggressore era "un giocatore della squadra di Boquerón". Il giovane Ismael aveva iniziato lunedì scorso ad allenarsi con questa squadra e sabato avrebbe giocato la sua prima partita con i nuovi compagni.

È stata aperta un'indagine per il presunto reato di omicidio per determinare le circostanze della morte del giovane. La pm Rosa Noguera ha convocato come sospettato un adolescente di 14 anni che si sarebbe presentato alle autorità. Sono stati convocati anche gli organizzatori del torneo, il proprietario dell'impianto sportivo, gli allenatori delle squadre, i giocatori e i loro genitori.

La Procura ha sottolineato che le prime versioni dell'incidente indicano che quando è iniziato il litigio "il sospettato, che non stava partecipando alla partita, è entrato in campo e ha aggredito la vittima".

Una vicenda che ha sconvolto tutta la comunità calcistica, e non solo: i compagni hanno lasciato una maglia e una candela sul banco di scuola che apparteneva a Ismael Domínguez per tenere vivo il suo ricordo.