Al 30′ del primo tempo durante Roma-Udinese è intervenuto il VAR sul gol splendido di Lorenzo Pellegrini dopo una azione corale dei giallorossi. Sarebbe stato il terzo gol della partita. Ma tutto è stato annullato dopo il richiamo della moviola che ha evidenziato una infrazione durante l'azione della Roma. Una scelta corretta che però era sfuggita ai più perché il motivo è da ricercarsi ad inizio del controllo da parte di Mkhitaryan che si libera con un fallo dal proprio difensore.

L'arbitro Giacomelli aveva fatto proseguire l'azione e convalidata la rete di precisione e potenza di Lorenzo Pellegrini. Roma festante per il tris all'Udinese nel giro di 30 minuti, ma poi è arrivata la classica doccia fredda. Mentre tutti pensavano alla ripartenza dal dischetto di centrocampo, Giacomelli è stato richiamato dal VAR e la rete è stata annullata. Nessuno si era accorto ma le telecamere hanno immortalato il momento in cui l'azione è stata ritenuta irregolare.

La ‘colpa‘ è di Mkhitaryan dal quale parte la bella azione offensiva giallorossa: l'esterno romanista si libera con un ‘pestone' dell'avversario per poi dare il via al gol di Lorenzo Pellegrini che approfitta di una sporca respinta della difesa dell'Udinese. Così, per regolamento, tutto viene annullato e la moviola ha aiutato Giacomelli cui era sfuggito l'intervento irregolare del giallorosso.

In precedenza c'era stato un altro intervento decisivo da parte di Giacomelli in occasione del rigore poi realizzato da Veretout per il 2-0. Sul contatto Musso-Mkhitaryan l'arbitro ravvisa correttamente un intervento irregolare del portiere: il giallorosso con un pallonetto scavalca l'estremo bianconero che, con la gamba di recupero va a toccare l'avversario che aveva provato a superarlo. Non volontario, ma pur sempre un tocco che ha impedito a Mkhitaryan di andare sul pallone a porta vuota.