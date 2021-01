La Juventus ha reclamato un calcio di rigore per un fallo su Cuadrado in avvio del match con il Bologna. Il contatto tra il giocatore colombiano e Vignato c'è stato, ma per l'arbitro e per chi era al VAR non era da calcio di rigore. Qualche dubbio persiste. Timide proteste da parte dei calciatori juventini.

Contatto in area del Bologna tra Vignato e Cuadrado

La partita sin dall'inizio è spigolosa, dopo pochi secondi Bentancur viene toccato in modo duro da Soriano e sembra sul punto di lasciare il campo. Al 5′ invece Cuadrado si sgancia, riceve il pallone ed entra facilmente in area di rigore. Il colombiano è velocissimo e intelligentemente non si accentra, ma si allarga e prova a crossare, ma in quel momento viene contrato da Vignato. Cuadrado va giù. I campioni d'Italia protestano in modo molto timido. Il jolly di Pirlo resta a terra, perché il colpo lo ha sentito forte. Ma per l'arbitro Luca Sacchi quel fallo non è da calcio di rigore. Mentre il giocatore è a terra e viene curato dai medici del club juventino l'arbitro al VAR analizza le immagini e conferma la decisione del direttore di gara. Non è rigore, anche se qualche dubbio resta.

