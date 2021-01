Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Bologna-Milan. Il direttore di gara Doveri ha deciso di sanzionare con il calcio di rigore a favore del Milan un contatto in area rossoblu tra Rafael Leao e il difensore di casa Dijks. Punita la trattenuta dell'esterno a sbilanciare il portoghese che non è riuscito ad arrivare sul pallone. Un intervento punito con il giallo.

Bologna-Milan, rigore per la trattenuta di Dijks su Leao

Match vibrante quello tra Bologna e Milan, giocato su ritmi altissimi. La prima svolta della partita è arrivata nel primo tempo, poco prima della mezz'ora. Dopo un errore in fase di uscita, situazione molto pericolosa per il Bologna, con Rafael Leao in posizione defilata pronto ad avventarsi sul pallone in area. Dijks, sorpreso dall'avversario ha provato a sbilanciarlo, con un recupero in extremis. Il portoghese è finito a terra, con una caduta plateale. Nessun dubbio per l'arbitro Doveri che ha indicato immediatamente il dischetto estraendo il giallo nei confronti del laterale di Mihajlovic che non ha protestato.

Gli altri giocatori del Bologna invece, panchina compresa, hanno avuto molto da recriminare nei confronti dell'arbitro. Oggetto delle proteste il movimento di Leao che a loro giudizio avrebbe accentuato le conseguenze della trattenuta. Nessun passo indietro da parte dell'arbitro: la trattenuta seppur leggera, con il braccio, c'è ed è tale da sbilanciare il giocatore schierato oggi nelle vesti di trequartista e in vantaggio rispetto all'avversario. Mihajlovic dal canto suo non ha perso tempo per concentrarsi invece sui consigli da dare al suo portiere, rivelatisi vincenti. "Tanto non li sa tirare", questa la frase urlata dal serbo nel tentativo, riuscito di distrarre il bomber svedese che si è fatto poi ipnotizzare.

Fallo di mano di Soumaro, secondo rigore per il Milan

Nel secondo tempo il Milan ha giovato di un altro calcio di rigore. Anche in questo caso nessun dubbio da parte dell'arbitro Doveri. Soumaoro nel tentativo di contrastare Ibrahimovic in area emiliana, si dimentica addirittura del pallone. Quando stacca di testa, in maniera goffa, finisce per toccare il pallone con entrambe le mani. Rigore netto per la formazione rossonera, con Kessié che dal dischetto non sbaglia.