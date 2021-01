Siparietto nel corso del primo tempo della sfida di Serie A tra Bologna e Milan. In occasione del calcio di rigore a favore dei rossoneri, l'allenatore di casa Sinisa Mihajlovic ha dato un consiglio al suo portiere, nel tentativo di irretire il suo "amico" Ibrahimovic pronto a concludere dal dischetto. La frase del serbo si è sentita chiaramente nello stadio deserto: "Tranquillo tanto non li sa tirare".

Bologna-Milan, Mihajlovic provoca Ibrahimovic prima del rigore

Nel primo tempo di Bologna-Milan, la formazione rossonera ha giovato di un calcio di rigore. Una trattenuta di Dijks su Rafael Leao, ha indotto il direttore di gara Doveri ad indicare il dischetto, sanzionando con il giallo l'intervento del giocatore rossoblu. Grandi proteste da parte del Bologna, e anche della panchina. Sul dischetto si è portato Zlatan Ibrahimovic che ha dunque avuto sui piedi la chance di sbloccare il risultato cancellando quanto accaduto pochi giorni fa con il rosso (dopo il gol e lo scontro con Lukaku) nel derby.

Il consiglio di Mihajlovic a Skorupski

A quel punto Sinisa Mihajlovic si è rivolto direttamente al suo portiere Skorupski, dandogli un particolare consiglio. "Stai tranquillo tanto non li sa tirare", questa la frase che è rimbombata in un Dall'Ara deserto, pronunciata anche nel tentativo di irretire Ibrahimovic già pronto sul dischetto con il pallone in mano. Parole che se da un lato hanno spronato l'estremo difensore, dall'altro hanno forse "distratto" il terminale offensivo rossonero. Quest'ultimo infatti si è fatto ipnotizzare dal portiere del Bologna, abile ad indovinare l'angolo e disinnescare il tentativo. Purtroppo per il Bologna, Skorpuski non ha poi potuto nulla sulla ribattuta vincente di Rebic che ha portato in avanti il Milan.