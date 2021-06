José Mourinho è tornato in Serie A dopo undici anni e l'attesa di vederlo sulla panchina della Roma è altissima. Lo Special One dopo la parentesi non positiva al Tottenham ha accettato l'offerta dei Friedkin e dalla prossima stagione sarà il tecnico del club giallorosso. Undici anni dopo il Triplete con l'Inter, Mou tornerà ad essere uno dei grandi protagonisti del campionato italiano e troverà sulla sua strada diversi uomini che ha già incrociato in altre esperienze o con cui ha diviso lo spogliatoio. Uno di loro e uno dei più importanti è, senza dubbio, Cristiano Ronaldo.

Il tecnico lusitano si è soffermato proprio su CR7 e parlando a TalkSport lo ha invitato scherzosamente a lasciare la Serie A: "Dovrebbe lasciare l’Italia adesso e lasciarmi in pace!". Il futuro tecnico della Roma ha parlato delle straordinarie qualità dell’attaccante della Juventus: "Tutti dicono, e lo faccio anche io, che non ha più 25 anni. È vero, ne ha 36 e non segna 50 goal a stagione, ma quanti ne fa? 35. Sono numeri incredibili che parlano da soli".

Mourinho ha avuto modo di lavorare con Cristiano Ronaldo ai tempi del Real Madrid e conosce bene il modo in cui il cinque volte Pallone d'Oro è in grado di dare, la sua mentalità e come si motiva per essere sempre al top: "Io credo i record. È una leggenda, uno che si è guadagnato un posto nella storia del calcio, ma continua a motivarsi con i numeri. Vuole vincere il Pallone d’Oro X volte, la Scarpa d’Oro X volte, vuole battere il record di goal segnati con una Nazionale, vuole esserci non solo agli Europei ma anche ai Mondiali".

Si è parlato spesso di una possibile partenza di CR7 in queste settimane e qualcuno ha anche accostato il suo nome alla Roma ma è una suggestione che durata pochissimo. Al momento ci sono certezze sul futuro di Ronaldo e forse lo conosceremo soltanto dopo l'Europeo. Quello di Mourinho, invece, è chiarissimo.