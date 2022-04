Mourinho soddisfatto a metà della Roma: “Inaccettabile aver vinto con loro solo alla quarta gara” José Mourinho è contento della vittoria della Roma contro Bodø/Glimt e il pass per la Conference League ma ha lanciato un messaggio i suoi ragazzi.

A cura di Vito Lamorte

Lo aveva detto José Mourinho. Lo Special One aveva predetto il passaggio del turno della Roma dopo la sconfitta della gara d'andata in casa del Bodø/Glimt e così è stato: il match di ritorno si è vista una squadra superba, che ha battuto con un poker fantastico i norvegesi e si è qualificata per la semifinale della Conference League. I giallorossi hanno dominato in lungo e in largo, con Nicolò Zaniolo protagonista della serata grazie ad una magnifica tripletta.

L'allenatore portoghese ha parlato ai microfoni di DAZN delle gare giocate contro i norvegesi nel corso del torneo: “Ero convinto di vincere anche se non abbiamo vinto le tre partite precedenti, non ci stava storia. È inaccettabile aver vinto contro questa squadra solo alla quarta partita, ma abbiamo vinto quella che contava. Eravamo 2-1 e abbiamo vinto 5-2. Se giochiamo concentrati, determinati, se abbiamo la giusta pressione sono convinto di vincere le partite”.

A chi gli chiede se è stata la miglior Roma della stagione come il derby, Mourinho ha risposto: "Questo è un processo, per questo si parla di tempo di costruzione, non paragono il Bodø/Glimt con Lazio. Una squadra che ti può complicare la vita come ha dimostrato, però oggi siamo stati forti: consapevoli dove potevamo fare male. Una partita solida".

Senza dubbio l'eroe della serata è stato Nicolò Zaniolo, che con una tripletta ha coperto tutte le parole delle scorse settimane e le continue insinuazioni su un rapporto non buono con Mou: “È molto bello per lui, una serata fantastica. Abbiamo vinto, ha fatto la tripletta e si porta la palla a casa. Sta sempre sulla stampa per qualsiasi motivo, perché gioca perché prende giallo. Come minimo domani si parlerà di lui come uomo partita”.

La Roma affronterà il Leicester in semifinale e José Mourinho è consapevole del tipo di squadra che si troverà di fronte: "Due squadre di Premier League in semifinale di Champions, una in Europa League e una in Conference. Questa è la Premier. Purtroppo non ci sono più squadre italiane".