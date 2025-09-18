Mourinho seguito a casa da un giornalista per il trasferimento al Benfica: “Vai a dormire amico”

A 25 anni esatti dal suo esordio al Benfica José Mourinho tornerà su quella panchina per chiudere il cerchio della sua carriera, una notizia che ha messo in fermento tutto il Portogallo: l'accordo con il nuovo club è già stato trovato e manca solo la firma, ma tutti sono ansiosi di avere l'esclusiva e di sentire qualche parola dallo Special One che è stato preso d'assedio già dall'aeroporto. Qualcuno però ha fatto di più e lo ha seguito di sera fin nella sua abitazione per saperne qualcosa di più.

Un inviato di CMTV ha seguito tutto il viaggio di ritorno dell'allenatore arrivando fino al suo cancello quando ormai era buio. Una scena davvero bizzarra perché è riuscito a riprendere il tecnico soltanto da lontano, chiedendogli un commento sulla sua nuova avventura e qualche novità sulla firma del contratto. Chiaramente Mourinho non ha preso bene questa invasione della sua privacy e ha risposto a suo modo.

La risposta di Mourinho al giornalista

Non è riuscito a ricavare molto l'inviato che ha seguito il portoghese fino al suo cancello, desideroso di avere qualche informazione in più sul trasferimento al Benfica che verrà ufficializzato nelle prossime ore. Completamente al buio Mourinho ha ricevuto qualche domanda sul nuovo club ma non era contento di essere importunato di sera, dopo un lungo viaggio per tornare in Portogallo. "Vai a dormire, amico" ha continuato a ripetere mentre veniva inquadrato dalle telecamere in diretta tv in una scena abbastanza surreale.

Il giornalista ha provato a strappargli qualche parole, chiedendogli quando sarà ufficiale il trasferimento e se in mattinata ci sarà qualche novità. Ma lo Special One è una botte di ferro sul suo futuro (ormai già segnato) e ha deciso di alzare le spalle a ogni domanda come se non sapesse di cosa si stava parlando. Poi è entrato in casa scomparendo dall'inquadratura, in attesa di vivere il grande giorno del ritorno al Benfica dopo un quarto di secolo.