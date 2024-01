Mourinho pronto a incontrare il Napoli: “Vuol stare in Italia in un club con più risorse della Roma” José Mourinho ha rifiutato la ricchissima offerta araba dell’Al Shabab e dopo l’esonero incassato dalla Roma cerca una nuova panchina in Italia: il portoghese sarebbe pronto a incontrare il Napoli già in settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

José Mourinho in Italia ci sta benissimo e non ha alcuna intenzione di lasciare il nostro Paese dopo il doloroso esonero incassato dalla Roma martedì scorso. Ovviamente il 60enne tecnico portoghese a termini di regolamento non può allenare un'altra squadra italiana nel prosieguo di questa stagione, ma dopo il 30 giugno di quest'anno – quando scadrà il contratto che ancora lo lega al club giallorosso (non c'è stata risoluzione, nè dimissioni) – sarà libero di accasarsi ovunque, anche nella nostra massima serie. Con un club in cima alle sue preferenze: il Napoli.

L'attrazione dello Special One verso la squadra partenopea sarebbe tale che l'autorevole Times oggi dà per certo – come notizia appresa da proprie fonti – che il tecnico di Setubal "si aspetta di tenere colloqui con il Napoli questa settimana". La preferenza di Mourinho, spiega il giornale britannico nella sua edizione domenicale, "è quella di rimanere in Italia e unirsi a un club di Serie A con più risorse" rispetto alla Roma, la cui gestione da parte dei Friedkin era stata più volte criticata dal portoghese, facendo esplodere alla fine il rapporto con la proprietà.

José Mourinho compirà 61 anni il 26 gennaio

Il Napoli al momento è in mano a Walter Mazzarri, dopo il fallimento del progetto di Rudi Garcia che non era riuscito a raccogliere la pesantissima eredità dello Spalletti scudettato, ma appare difficile che Aurelio De Laurentiis decida di ripartire dal livornese nella prossima stagione, a fronte delle difficoltà trovate anche da lui da quando si è seduto sulla panchina azzurra lo scorso 14 novembre. Lunedì prossimo il Napoli si giocherà la Supercoppa in finale contro l'Inter e tra febbraio e marzo è atteso dal doppio confronto di Champions col Barcellona, ma il disastro in campionato – dove è nono con ben 20 punti di distacco dai nerazzurri – è un macigno che pesa tanto nelle valutazioni del presidente partenopeo.

De Laurentiis annusa il grande colpo per la panchina e – con un Antonio Conte che sembra restio ad assecondarlo – potrebbe essere Mourinho il prossimo allenatore del Napoli. Non sembra invece arrivato ancora il momento per il portoghese di andare a raccogliere le palate di soldi dell'Arabia Saudita: lo Special One avrebbe infatti rifiutato il corteggiamento serrato dell'Al Shabab.