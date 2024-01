Mancini con Mourinho e altri giocatori della Roma a Trigoria dopo l’esonero: allenamento rinviato Alcuni giocatori della Roma sono nel centro sportivo di Trigoria per salutare José Mourinho dopo l’esonero comunicato dal club giallorosso. Con lo Special One c’è soprattutto Gianluca Mancini: allenamento rinviato al pomeriggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

José Mourinho non è più l'allenatore della Roma. L'esonero da parte del club giallorosso è arrivato nella mattinata odierna spiazzando un po' una parte della tifoseria capitolina che ha sempre continuato a dare fiducia allo Special One. Altri invece avevano chiesto a gran voce il suo addio sia dopo il derby di Coppa Italia perso contro la Lazio che dopo il ko col Milan. Detto fatto, i Friedkin hanno preso una decisione molto importante sollevando dall'incarico il tecnico che ha portato la Roma a vincere una Conference League sfiorando la vittoria dell'Europa League l'anno successivo dopo i calci di rigori persi col Siviglia.

La reazione all'esonero da parte della squadra, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è stata forte. Alcuni giocatori sono chiusi all'interno del centro sportivo di Trigoria con l'ormai ex allenatore della Roma per poterlo salutare. Il centro sportivo della squadra della lupa al momento è blindato. Con il tecnico portoghese e il suo staff ci sarebbe soprattutto Gianluca Mancini, capitano e autentico leader della squadra giallorossa che è stato sempre esaltato da Mourinho per il suo impegno profuso in campo.

L'esultanza rabbiosa di Mourinho e Mancini dopo la vittoria in Conference.

Il legame tra Mourinho e la squadra è sempre stato molto forte, specie con i più giovani. È evidente dunque che in tanti non abbiano voluto far passare in sordina l'addio al proprio allenatore. Proprio come Mancini, un condottiero, colui il quale resta sempre uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio. L'allenamento previsto al mattino è stato proprio per questo rinviato al pomeriggio. Un tempo utile affinché i Friedkin possano affidare subito la panchina a Daniele De Rossi che sembra destinato a prendere il posto di Mou dando il via a un'altra entusiasmante e impegnativa esperienza della sua vita calcistica.

Nel frattempo Sky riferisce di un Salvatore Foti, vice di Mourinho, molto provato dalla fine della sua esperienza alla Roma. L'ex attaccante che in Serie A ha militato anche alla Sampdoria era in lacrime svuotando il suo armadietto. Ora tutti gli occhi saranno puntati inevitabilmente sull'uscita di Mourinho da Trigoria: l'ultima volta sul viale del centro sportivo giallorosso che nel 2021 lo accolse con un bagno di folla incredibile e che sicuramente gran parte del popolo giallorosso non dimenticherà.