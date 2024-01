De Laurentiis ha incontrato Conte per giugno ma l’allenatore prende tempo: ha un’altra priorità Il presidente del Napoli pochi giorni fa ha organizzato un secondo incontro con Conte per affidargli la panchina a giugno: l’ex Inter e Juve ha lasciato tutto in sospeso e starebbe pensando a un’altra squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Aurelio De Laurentiis sta già pianificando il Napoli del futuro. La stagione degli azzurri è piena di incertezze, il calciomercato potrebbe servire a raddrizzare la situazione con nuovi innesti ma nella mente del patron c'è l'idea di un grande rilancio a partire dal prossimo campionato con una rivoluzione che coinvolgerà soprattutto la panchina. Difficile la permanenza di Walter Mazzarri, scelto come traghettatore in questi mesi, con il sogno più grande che resta sempre l'arrivo di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da Sportitalia De Laurentiis ci avrebbe riprovato, organizzando un secondo incontro con l'ex allenatore di Inter e Juventus. Nei piani dei partenopei c'è la chiara volontà di trovare un nuovo big per gestire la squadra: l'addio di Luciano Spalletti ha lasciato grandi strascichi così come la scelta di affidare tutto a Rudi Garcia, esonerato pochi mesi dopo il suo annuncio. Conte era stato individuato come suo sostituto, ma il primo contatto aveva dato solo risposte negative.

Il tecnico leccese non voleva subentrare in un progetto in corsa e aveva motivato il suo rifiuto con la voglia di continuare a stare fermo per godersi la sua famiglia, una necessità che va oltre ricchi stipendi e prospettive sportive intriganti. L'anno sabbatico di Conte però potrebbe concludersi presto e per questo il numero uno del Napoli ha organizzato un nuovo summit. L'esito però è sempre lo stesso: per Sportitalia De Laurentiis non avrebbe incassato una risposta positiva.

I due si sarebbero incontrati di persona e sul tavolo c'era un accordo triennale, dalle cifre non meglio definite, che però non è stato accettato. Conte non ha ancora rifiutato ma ha deciso di prendersi del tempo per riflettere sulla questione e pianificare il suo futuro, senza precludersi nessuna opportunità: non è convinto pienamente del progetto Napoli e nella sua testa la priorità è tutta verso la corte del Milan.

Sulla sponda rossonera del Naviglio il futuro di Stefano Pioli è fortemente in bilico e per questo Moncada e Ibrahimovic hanno individuato nell'ex Inter il profilo giusto per risollevare la squadra. L'idea di tornare a Milano, una città alla quale è fortemente legato, lo stuzzica tanto, ma in società non è stata ancora presa una direzione per la panchina. Furlani spinge per Thiago Motta, ma tra gennaio e febbraio incontrerà proprio Conte per sondare il terreno e cercare di arrivare a una soluzione comune.

Per questo l'allenatore leccese ha lasciato tutto in bilico: il Napoli è sulla soglia ad attenderlo, con la promessa di una profonda riflessione sulla proposta avanzata da De Laurentiis, consapevole però che la priorità nella sua testa non vira sulle tinte azzurre.