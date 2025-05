video suggerito

Mourinho nuovo CT Portogallo è più di una suggestione: il ruolo chiave di Cristiano Ronaldo Mourinho è stato accostato più volte alla panchina del Portogallo ma le voci che si rincorrono nelle ultime ore sono più di una suggestione: Cristiano Ronaldo starebbe giocando un ruolo chiave.

A cura di Vito Lamorte

José Mourinho è stato accostato più volte alla panchina del Portogallo ma le voci che si rincorrono nelle ultime ore sono più di una suggestione: nel possibile approdo dello Special One come nuovo selezionatore della nazionale portoghese Cristiano Ronaldo starebbe giocando un ruolo chiave.

A riportare questa notizia sono i media turchi, che parlano di un accordo preliminare già raggiunto tra l'attuale allenatore del Fenerbahçe e la Federazione Portoghese di Calcio (FPF): tutto potrebbe concretizzarsi dopo le finali della UEFA Nations League del prossimo giugno.

Mourinho nuovo CT Portogallo: il lavoro di Cristiano Ronaldo dietro le quinte

Secondo quanto riportato dal media turco HT Spor, tra Mourinho e la FPF ci sarebbe già un’intesa iniziale e ha svelato alcuni dettagli: "L’idea originaria era che Mourinho firmasse un contratto a partire dal 2026, visto che l’accordo attuale con il Fenerbahçe scade proprio in quell’anno. Tuttavia, un imprevisto ha cambiato la posizione della Federazione: il fattore Ronaldo".

Gestire la situazione legata a Cristiano Ronaldo all’interno della nazionale lusitana è diventato un tema delicato e complicato: per questo motivo la federazione portoghese ritiene che Mourinho, per la sua esperienza e autorità, sia la figura ideale per affrontare questa sfida e bilanciare l’influenza di CR7 all'interno dello spogliatoio. Questo ha spinto la FPF ad accelerare i tempi, anticipando l’ingaggio dell’allenatore già per questa estate anziché per il prossimo anno.

La federazione portoghese, però, è riluttante a versare un indennizzo al Fenerbahçe per la risoluzione anticipata del contratto di Mourinho: per questo motivo l'ex allenatore di Inter, Real Madrid, Chelsea e Roma starebbe cercando un accordo amichevole con il club turco per concludere anzitempo il suo rapporto lavorativo.

La nazionale portoghese è attualmente guidata dal tecnico spagnolo Roberto Martínez che ha assunto l'incarico nel gennaio 2023 con un contratto fino alla fine della Coppa del Mondo del 2026: con l'attuale CT il Portogallo ha raggiunto i quarti di finale agli Europei del 2024, venendo eliminato ai rigori dalla Francia, e ha vinto 20 delle 28 partite disputate finora.

Se Mourinho venisse nominato CT del Portogallo quest'estate, diventerebbe il terzo allenatore vincitore della Champions League a guidare una nazionale ai Mondiali dopo Carlo Ancelotti, appena ufficializzato dal Brasile; e Thomas Tuchel, che è il selezionatore dell'Inghilterra dopo l'addio di Southgate.