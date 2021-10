Mourinho indemoniato dopo l’espulsione in Roma-Napoli: ingestibile sugli spalti dell’Olimpico José Mourinho ha voluto ironizzare sulla sua espulsione in Roma-Napoli e sul suo profilo ufficiale di Instagram ha pubblicato un video molto divertente che lo ritrae mentre cerca in tutti i modi di dare indicazioni ai suoi assistenti e ai suoi calciatori dalla Tribuna Monte Mario dopo l’allontanamento dal campo di gioco.

A cura di Vito Lamorte

José Mourinho ha vissuto dei giorni molto difficili, i primi davvero complicati nella sua avventura alla Roma. Il tecnico portoghese è finito nel mirino della critica dopo le affermazioni contro i suoi calciatori dopo la debacle in Norvegia contro il Bodo/Glimt e indiscrezioni dell'ambiente capitolino fanno riferimento anche ad un colloquio molto acceso con i Friedkin. Lo Special One era cosciente che la sua squadra aveva bisogno di una reazione veloce dopo la brutta sconfitta in Conference League per evitare ulteriori strascichi polemici e la prestazione contro il Napoli dei giallorossi è stata molto apprezzata dai tifosi giallorossi, che hanno salutato i loro beniamini con convinti applausi dopo il fischio finale.

Chi ha vissuto la gara contro gli azzurri a modo suo è stato proprio Mourinho, che dopo essere stato ammonito nel primo tempo per proteste è stato espulso per lo stesso motivo nella ripresa e invece di andare negli spogliatoi ha scelto di seguire il resto della gara dalla tribuna.

L'allenatore portoghese dopo il secondo cartellino giallo, che gli è costato la squalifica per il match contro il Cagliari, ha deciso di spostarsi in Tribuna Monte Mario, ovvero dietro la panchina giallorossa, per essere in contatto continuo con i suoi fino al termine della partita. Lo stesso Mourinho, a distanza di qualche ora, ha ironizzato sulla sul suo modo di seguire il match fuori dall'area di competenza degli allenatori e attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram ha pubblicato un video con una didascalia molto divertente: "Quando non hai il biglietto e vuoi vedere disperatamente una grande partita di calcio". Il tecnico lusitano sembrava un leone in gabbia dopo l'allontanamento e cercava in tutti i modi di dare indicazioni ai suoi assistenti e ai suoi calciatori.

Lo Special One, come già detto, era cosciente dell'importanza della sfida di domenica scorsa sia per il risultato che per le scelte fatte sui calciatori a disposizione: ci sono alcuni membri della rosa che ormai sembrano completamente fuori dal progetto giallorosso e potrebbero lasciare la Capitale nel prossimo mercato. Adesso, però, c'è da tornare alla vittoria per non perdere contatto con la vetta. Il resto si vedrà a tempo debito.