Mourinho e Lotito litigano negli spogliatoi: “Che te guardi?”. E intervengono i calciatori Animi concitati fortemente durante Lazio-Roma, ma anche al termine del derby sono volate parole grosse. E hanno avuto un’accesa discussione Mourinho e Lotito.

A cura di Alessio Morra

Il derby di Roma è stato vinto dalla Lazio, che ora è seconda in classifica. Ma la stracittadina della Capitale è stata contrassegnata da un clima da corrida. All'espulsione di Ibanez durante l'incontro hanno fatto seguito quelle di un collaboratore di Mourinho (che ha litigato con Pedro) e di Sarri. E a fine partita c‘è stata un'altra rissa con cartellini rossi per Cristante e Marusic. E negli spogliatoi, dopo le dichiarazioni forti di Luis Alberto, sono volate parole grosse pure tra Mourinho e Lotito.

A fine partita gli animi erano caldissimi. E ci è voluto tempo per sbollire la rabbia per i protagonisti. Negli spogliatoi c'è stata tensione pure tra il presidente della Lazio e l'allenatore giallorosso. Tutto nasce da un battibecco tra Romagnoli e un calciatore della Roma. Sul posto arriva, poi, pure Luis Alberto. I protagonisti della contesa aumentano e in quel momento si trovava a passare pure Lotito che chiede di sedare la rissa, chiedendo di allontanare i suoi calciatori, probabilmente per evitare sanzioni disciplinari.

In quel momento si apre la porta dello spogliatoio della Roma e spunta Mourinho che avrebbe fissato il patron laziale e gli avrebbe detto: "Che c… guardi?". Lotito risponde a stretto giro: "Che c… guardi tu. Io sono il presidente della Lazio, questa è casa mia e passo dove mi pare. Sei tu che sei pure squalificato che qui non ci potresti stare".

Un'altra miccia che esplode veloce. La tensione cresce. Decisivo è l'intervento di Foti, il vice del portoghese, che con l'aiuto di alcuni calciatori, intervenuti pure loro prontamente, e anche del General Manager Tiago Pinto riesce a sedere gli animi. Ma la Procura Federale comunque è stata informata dell'accaduto, e potrebbe prendere dei provvedimenti.

La polemica è nata perché la Lazio non avrebbe dovuto passare davanti lo spogliatoio della Roma. Perché non passa mai da quel corridoio né prima degli incontri né dopo, indipendentemente dal risultato finale. Stavolta è stata fatta una eccezione e tecnicamente una deviazione, perché dopo l'1-0 sono andati davanti lo spogliatoio della Roma.