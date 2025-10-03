Mourinho e il Benfica fermati da un virus influenzale: tra due giorni giocheranno con il Porto

Un virus influenzale ha messo KO i giocatori del Benfica e anche José Mourinho: avvertono mal di testa e dolori muscolari, molti potrebbero essere indisponibili contro il Porto.

A due giorni dalla partita cruciale con il Porto tutto il Benfica è KO: di ritorno dalla trasferta di Champions League contro il Chelsea ha lasciato qualche strascico a livello fisico per José Mourinho e quasi tutti i suoi giocatori che sono stati vittima di un virus influenzale. I sintomi sono i classici dell'influenza di stagione, ma sono debilitanti per i giocatori che dovrebbero scendere in campo nel weekend.

Secondo quanto riportato da A Bola molti membri del gruppo squadra e alcune persone dello staff tecnico sono alle prese con alcuni problemi fisici che potrebbero impedirgli di scendere in campo. Domenica sera alle 22:15 affronteranno il Porto, capolista del campionato portoghese, in una sfida che potrebbe ridisegnare i primi posti della classifica ma che rischia di diventare complicatissima per la squadra dello Special One.

I giocatori del Benfica fermarti dall'influenza

Molti dei giocatori del Benfica hanno accusato sintomi da virus influenzare al ritorno della trasferta di Londra con il Chelsea, valida per la fase campionato della Champions League. Alcuni hanno lamentato mal di testa e dolori muscolari, una situazione preoccupanti a due giorni dalla partita contro il Porto di Farioli, capolista del campionato.

Anche Mourinho sarebbe stato fermato dall'influenza: avrebbe avvertito il malessere già prima della partita contro gli inglesi e non si è ancora ripreso totalmente, anche se al momento è atteso normalmente in panchina. La situazione più grave riguarda ovviamente i calciatori, perché alcuni al momento non sono in grado di giocare e manifestano sintomi virali. Il derby potrebbe giocarsi con un Benfica dimezzato, anche se non si conosce ancora con precisione la lista dei giocatori indisponibili per domenica.