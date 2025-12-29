Mourinho dopo la partita del Benfica: “Grande vittoria”, “Avete pareggiato”, “No, abbiamo vinto”

Il Benfica pareggia a Braga 2-2, prosegue nella striscia di imbattibilità portandola a 10 partite (ultima sconfitta in Champions a inizio novembre col Bayer Leverkusen), ma rischia di allontanarsi ulteriormente dalla vetta del campionato, visto che il Porto di Farioli giocherà stasera in casa contro l'AFS ultimo in classifica e in caso di successo si porterà a quota 46, ovvero a +10 sulla squadra di Lisbona. Il pari di Braga ha portato con sé una coda di polemiche per il gol annullato al Benfica nel finale, una rete il cui video è stato pubblicato sui social del club biancorosso con la didascalia "il gol della vittoria del Benfica sul Braga". Una vittoria fittizia che è stata ‘celebrata' anche da Josè Mourinho nell'intervista del dopo partita, quando ha colto alla sprovvista il giornalista della TV portoghese che gli chiedeva del pareggio.

Mourinho dopo il pareggio del Benfica a Braga: "Abbiamo vinto 3-2, grande vittoria"

"Penso che sia una grande vittoria – ha risposto sicuro lo Special One – Nel secondo tempo c'è stato solo il Benfica, ribaltare il risultato e vincere qui 3-2 è un risultato fantastico per noi. I giocatori lo meritano per lo sforzo, con tutto il rispetto per il Braga che ci ha creato le difficoltà che noi aspettavamo".

Al che il cronista ha ribattuto commentando che evidentemente Mourinho usciva dalla partita con la sensazione di aver meritato di vincere, ma il 62enne tecnico di Setubal ha insistito con sguardo serio: "Abbiamo vinto 3-2. Il gol è pulito, abbiamo vinto, è una grande vittoria".

"La verità è che alla fine della giornata la classifica darà solo un punto in più al Benfica", ha ribattuto l'intervistatore. A quel punto Mourinho lo ha piantato in asso, ripetendo per quattro volte "abbiamo vinto".

Intervenuto successivamente in conferenza stampa, l'ex allenatore di Inter e Roma ha spiegato perché ha reagito in quel modo ironico nell'intervista a caldo: "È stato un ottimo secondo tempo e abbiamo vinto 3-2 – ha esordito anche qua, facendosi poi serio – Ovviamente sapete che sto parlando ironicamente. Se non lo facessi, sarei pesantemente sanzionato. Il club farà una dichiarazione? Non lo so. Io alleno e basta. Non faccio valutazioni. Per me è stata una partita molto positiva, ma spesso le partite e i punti vengono decisi da questo tipo di decisioni, ed è quello che è successo".