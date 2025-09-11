Mosquera ricoverato in ospedale per un’operazione d’urgenza: come sta dopo l’intervento

Per Daniel Mosquera è stata una notte piuttosto complicata che si è conclusa con un intervento di appendicectomia in urgenza. Il giocatore del Verona è stato ricoverato all'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar per un malessere dove è stato operato tempestivamente per risolvere il problema fisico: il club scaligero ha diffuso un comunicato con tutti i dettagli riguardo allo stato di salute dell'attaccante che ha preoccupato i suoi tifosi. L'operazione è stata conclusa con successo e ora il colombiano rispettare i tempi di guarigione imposti dai medici sulla base del suo quadro clinico.

Come sta Mosquera dopo l'operazione

È stato un contrattempo fastidiosissimo per il giocatore che è stato ricoverato immediatamente in ospedale per essere sottoposto a un intervento di appendicectomia urgente: Mosquera ha cominciato ad accusare i sintomi la notte scorsa ed è stato subito trasportato alla struttura che si trova a pochi chilometri da Verona per essere valutato. Le sue condizioni hanno richiesto un intervento chirurgico di emergenza per l'asportazione chirurgica dell'appendice che aveva cominciato a dargli fastidio e a provocargli dolore.

Come riporta il comunicato ufficiale della sua squadra l'operazione è perfettamente riuscita e ora l'attaccante sta bene, ma dovrà rispettare un periodo di convalescenza prima di tornare ad allenarsi: "La procedura chirurgica, che si è resa necessaria per il quadro clinico sviluppatosi durante la notte scorsa, è perfettamente riuscita. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico". Non ci sono ancora indicazioni su un suo possibile ritorno in campo, dato che la situazione verrà valutata dai medici che stabiliranno i tempi di guarigione. Sicuramente il colombiano non ci sarà nella prossima partita del Verona, impegnata lunedì in casa contro la Cremonese.