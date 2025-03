video suggerito

Morto Elio Corno, giornalista tifoso dell'Inter: memorabili i siparietti in TV con Tiziano Crudeli Elio Corno è morto a 78 anni. Giornalista sportivo di fede nerazzurra e volto noto della TV ha regalato siparietti memorabili con Tiziano Crudeli.

A cura di Marco Beltrami

Elio Corno è morto proprio mentre si disputavano le ultime partite della 28a giornata di Serie A. Il giornalista sportivo italiano si è spento a 78 anni, con la notizia che subito è circolata sui social, scatenando le reazioni di colleghi, tifosi e appassionati che gli hanno dedicato un doveroso tributo. Tifosissimo dell'Inter, Corno è stato un volto noto di tante trasmissioni sportive su tv private dove si è reso protagonista anche di siparietti esilaranti, come quelli con il collega milanista Tiziano Crudeli.

Chi era Elio Corno, giornalista tifoso dell'Inter e volto noto TV

Tra poco più di un mese, Corno nato il 25 aprile del 1946 avrebbe compiuto 79 anni. Una vita dedicata alla passione per il calcio, per il giornalismo sportivo e anche per i colori nerazzurri. Caporedattore de La Gazzetta dello Sport e de Il Giornale, ha iniziato poi a lavorare in TV diventando così celebre per i suoi interventi e confronti con giornalisti chiamati a raccontare le gesta di atleti di altre squadre.

I siparietti in TV tra Elio Corno e Tiziano Crudeli

Il suo nome è legato a programmi diventati "cult" come il "Processo del lunedì" di Aldo Biscardi e "Qui studio a voi stadio" su Telelombardia, dove commentava in diretta le partite dell'Inter. Simpatico, brillante e capace di essere anche sportivamente pungente si era poi spostato a "Diretta Stadio" su 7 Gold dove era tornato 4 anni fa. Memorabili su tutti i duetti, spesso anche accesi e ricchi di sfottò, battute e confronti vibranti con la sua nemesi sportiva Tiziano Crudeli tifoso del Milan. Al suo attivo anche due libri ovvero "Il vangelo del vero anti-milanista" e "Cara Inter".

Nelle ultime ore sono stati tantissimi i ricordi di alcuni dei suoi compagni di viaggio televisivi, e dei tifosi anche di altre squadre sui social. Quei social dove Corno sempre al passo con i tempi, da un po' faceva sentire la sua voce anche con brevi interventi video.