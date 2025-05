video suggerito

Morte Maradona, annullato il processo dopo lo scandalo che ha travolto un giudice: è tutto da rifare Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona è stato annullato. Il Tribunale di San Isidro ha deciso di annullarlo a causa dello scandalo che ha coinvolto uno dei giudici. Ora è tutto da rifare. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

I giudici del Tribunale di San Isidro, Buenos Aires, hanno deciso di annullare il processo per la morte di Diego Armando Maradona, la decisione da seguito alla sospensione prodotta dallo scandalo sulla realizzazione di un documentario non autorizzato che coinvolge uno dei tre giudici dello stesso tribunale. Tutto cancellato, tutto da rifare. Il processo vedeva come imputati sette membri dello staff medico che seguivano Maradona.

La giudice coinvolta in un documentario: "Giustizia Divina"

Il processo per la morte di Maradona ha monopolizzato i media argentini ed ha avuto, a cascata, ricaschi forti in tutto il mondo. La giudice Julieta Makakintach, coinvolta nello scandalo, in realtà, aveva presentato le proprie dimissioni già due giorni fa, dopo che erano venute alle luce prove schiaccianti riguardanti il suo coinvolgimento nella realizzazione di un documentario non autorizzato sul processo dal titolo ‘Giustizia Divina'. La giudice era stata denunciata in precedenza dagli avvocati della famiglia Maradona.

Le parole del giudice alle figlie di Maradona

Il giudice Di Tommaso, dopo aver decretato l'annullamento del processo ha raggiunto la figlie di Maradona ha detto loro: "Vi auguro buona fortuna e che ognuno di voi riceva la giustizia che merita". Poi ha aggiunto: "Siamo stati all'altezza della situazione. Il fatto che una persona commetta degli errori non rappresenta la piena portata della giustizia".

Dalma e Gianinna hanno pianto mentre erano in un'aula gremita. L'avvocato degli eredi di Maradona, Burlando, ha dichiarato: "Oggi è il giorno cruciale per riorganizzare questo processo e siamo molto ansiosi. Per fare piazza pulita di tutte le atrocità commesse sarebbe necessario nominare tre nuovi giudici, riportare l'udienza alla Corte 338, fornire prove e organizzare l'udienza il più rapidamente possibile. Dobbiamo fare pulizia. Nuovo processo e nuovi giudici".

Perché è stato annullato il processo sulla morte di Maradona

La decisione dell'annullamento è stata data dal giudice Maximiliano Savarino, uno dei tre membri del tribunale, che ha spiegato la decisione dicendo: "La giudice Julieta Makintach nel documentario non è intervenuta in modo imparziale. La sua condotta ha prodotto un danno sia per la parte querelante come per la difesa".

Il processo per la morte di Maradona aveva avuto grossa risonanza pure per la crudezza di alcune immagini, che sono state spiattellate in aula, quando in uno dei primi giorni è stata mostrata un'immagine dell'ex leggenda del calcio con il ventre gonfio.