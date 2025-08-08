Morata torna in Serie A, è il grande colpo del Como: quanto ci guadagna davvero il Milan

Alvaro Morata resta legato all'Italia e anche dopo la fine della sua esperienza al Milan resterà in Serie A. Il Como si regala il colpo europeo della sua estate puntando sull'attaccante che ha deciso di salutare il Galatasaray dove era finito in prestito dai rossoneri. La sua è stata una delle trattative più lunghe di questa estate che si è conclusa come tutti immaginavano: il feeling con la squadra di Fabregas è scattato subito e nei prossimi giorni lo spagnolo sosterrà le visite mediche per cominciare l'ennesima avventura della sua carriera.

L'affare si è praticamente sbloccato e l'attaccante potrebbe unirsi al Como già questo fine settimana, con la squadra in trasferta a Barcellona per partecipare al Trofeo Gamper che rappresenterebbe un esordio di tutto rispetto per lui che ha trascorso una vita in Spagna. Il Galatasaray lo ha lasciato andare dopo un breve prestito che sembrava già non avere futuro e per questo il Milan ha dovuto risarcire i turchi restituendo quasi tutto l'importo versato nel mercato di gennaio.

Morata al Como, tutti i dettagli

La situazione dello spagnolo si è finalmente definita e il Milan può sorridere per aver piazzato uno dei suoi esuberi. Per Morata il Como pagherà 12 milioni di euro per un prestito con obbligo di riscatto, ma prima di formalizzare il trasferimento c'è da procedere con l'accordo tra i rossoneri e il Galatasaray che avevano preso il giocatore in prestito a gennaio per un anno per 6 milioni di euro: la squadra di Allegri dovrà dare un indennizzo ai turchi per poterlo richiamare alla base, si parla all'incirca di 5 milioni di euro. A quel punto potranno procedere con il Como e rendere ufficiale il trasferimento di Morata sulle sponde del lago. L'arrivo dell'attaccante è stato fortemente voluto da Fabregas, suo amico da diversi anni, che lo ha chiesto in rosa per poter essere d'aiuto agli attaccanti più giovani e innalzare ancora di più il livello della squadra.