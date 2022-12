Morata segna ma non se ne accorge e finge un infortunio, lo stupore dopo la scoperta: “È mio?” Morata non si era accorto di aver segnato il gol del 2-0 dell’Atletico Madrid all’Elche perché era a terra ‘infortunato’. La scoperta arriva mentre esulta con i compagni.

A cura di Vito Lamorte

L'Atletico Madrid ha battuto per 2-0 l'Elche nel primo match della Liga dopo la sosta per i Mondiali in Qatar. La squadra di Diego Pablo Simeone è salita al terzo posto nel campionato spagnolo con questa vittoria e lo stesso Cholo si augura che sia l'inizio di un percorso migliore di quello che hanno fatto i Colchoneros nella prima parte di stagione.

A firmare la vittoria sono stati Joao Felix e Alvaro Morata, che nella seconda parte di gioco hanno concretizzato la supremazia dell'Atleti dopo le espulsioni di Gonzalo Verdù e Mario Hermoso.

A far discutere e a provocare qualche sorriso è proprio il calciatore spagnolo ex Juventus per il suo comportamento in occasione del raddoppio dell'Atletico: Morata, dopo aver dribblato un avversario sulla fascia sinistra, si è accentrato e ha calciato di sinistro entrando in contatto con Clerc, il difensore dell'Elche. La palla si è alzata ed è finita in porta, con il portiere Edgar Badia non ha potuto far altro che vedere la traiettoria terminare in rete.

Una situazione a tratti comica. Morata ha calciato e si è accasciato a terra, tenendosi il piede. Poi si è reso conto che la sua squadra aveva fatto gol ed improvvisamente è saltato in piedi ed è scattato verso Griezmann. Proprio il calciatore francese e Reguilon gli, poco dopo, gli hanno spiegano che il gol era suo.

Nel video pubblicato nei minuti successivi da La Liga Tv si legge il labiale dell’ex attaccante della Juventus rivolto ai compagni: “Mio?”.

Dopo la partita Alvarito ha parlato così ai microfoni di Movistar: "Ero a terra e pensavo fosse stato un gol di Griezmann. Pensavo ci fosse stato un rimpallo e l’ultimo tocco fosse stato il suo. Oltre ad essere un grande giocatore, è un bravo ragazzo. Siamo contenti, per tutto ciò che gli accade, perché lavora, è un bravo ragazzo e spero che possa passare molto tempo tempo all’Atletico".