Morata mette il punto dopo lo scontro con Allegri: “Fuori le polemiche” Alvaro Morata protagonista di uno scontro con Massimiliano Allegri in panchina in Juve-Genoa ha pubblicato un post su Instagram in cui ha provato a spegnere le polemiche.

A cura di Marco Beltrami

Alvaro Morata in Juventus-Genoa ha sfoderato la solita prova di grande generosità, non riuscendo però a trovare il gol. I meriti di Sirigu e il poco cinismo hanno impedito allo spagnolo di aiutare i bianconeri nel finalizzare le tante occasioni create, mettendo in ghiaccio un risultato che invece è rimasto in bilico fino alla fine prima della rete del 2-0 di Dybala. Non è stato questo però a far arrabbiare e non poco Massimiliano Allegri, quanto il nervosismo dell'ex Atletico che ha rischiato grosso dopo aver incassato il giallo.

È questo quello che il tecnico ha spiegato in maniera concitata al suo giocatore al momento della sostituzione. La scena di un Max scatenato che afferra uno spiazzato Morata urlandogli "Hai regalato un fallo, devi stare zitto!!" ha fatto il giro delle TV e dei social. Con l'allenatore che pochi secondi dopo ha dovuto fare i conti con una vera e propria beffa, visto che il sostituto dello spagnolo Kean si è fatto ammonire due minuti dopo l'ingresso. Se quest'ultimo però non ha fatto una piega, le cose sembravano effettivamente poter prendere una piega pericolosa per Morata quando era in campo per il suo duello personale con Biraschi e con l'arbitro Chiffi.

Lo stesso Allegri nel post-match ai microfoni di DAZN ha minimizzato il tutto, confermando il motivo del cambio e complimentandosi anzi con il suo giocatore per la prestazione comunque convincente: "Non volevo sostituirlo ma poi ha preso l'ammonizione, continuava e quindi ho preferito toglierlo. Ma non è successo assolutamente niente, anzi mi spiace perché comunque stava facendo una bella partita: non è riuscito a far gol, però è stato bello vederlo giocare, così come tutta la squadra".

E Morata? Come ha reagito il centravanti nel post-partita? Immancabile il contenuto celebrativo della vittoria pubblicato sui profili social e in primis su Instagram. Una serie di foto di gioco e l'abbraccio di gruppo per celebrare la rete del vantaggio, il tutto accompagnato da una didascalia per spegnere le polemiche: "Grande vittoria! Sempre insieme, fuori le polemiche!". Caso chiuso? Così sembra, con molti tifosi che però gli hanno fatto notare la necessità di essere più freddo sotto porta, anche in maniera colorita.