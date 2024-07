video suggerito

Morata e Rodri sotto inchiesta UEFA: cosa rischiano per il coro sfottò contro l’Inghilterra I due calciatori della Spagna avevano cantato “Gibilterra è spagnola!” sul palco a Madrid, durante i festeggiamenti per la vittoria degli Europei conquistata battendo in finale l’Inghilterra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alvaro Morata arringa i tifosi della Spagna urlando "Gibilterra è spagnola" al palco.

La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Rodri e Alvaro Morata, i calciatori della Spagna che, in occasione dei festeggiamenti per la vittoria degli Europei in Germania in Plaza de Cibeles a Madrid, avevano cantato sul palco "Gibilterra è spagnola!" per prendersi gioco dell'Inghilterra sconfitta in finale. Se si tratti di inno venato di revanscismo oppure solo di una biasimevole levata di scudi dettata dall'euforia del momento è oggetto di valutazione da parte della federazione, quale delle due versioni sarà ritenuta valida determinerà anche l'eventuale grado di punizione inflitta.

Cosa rischiano Morata e Rodri per aver cantato "Gibilterra è spagnola !"

Cosa rischiano i giocatori? L'apertura di un'inchiesta non significa necessariamente che si arriverà a una sanzione. Se la Commissione individuerà materiale a sufficienza per emettere un provvedimento potrebbe essere di natura economica (in tal caso i due capitani delle Furie Rosse se la caverebbero con una semplice multa, anche se salata) oppure sportiva, finendo gravati da una squalifica. Ipotesi quest'ultima che potrebbe prefigurarsi per un precedente che risale proprio all'ultimo trofeo continentale: il difensore Demiral era stato fermato per due turni a causa di un'esultanza vietata dai regolamenti (aveva mimato il gesto del "lupo", simbolo del movimento estremista turco dei "lupi grigi").

Il significato di quello sfotto': un coro che ha un valore storico

Perché proprio quel coro? Dietro quello sfottò si celano antiche ruggini, vecchie rivendicazioni territoriali tra gli iberici e i britannici. Quel lembo di terra che separa l'Europa dall'Africa e fa da ponte tra il Mediterraneo e l'Oceano Atlantico è una ex colonia dell'impero di Sua Maestà d'Oltremanica. È sì dotata di un proprio organo di governo che ha autonomia legislativa ma resta legata al Regno Unito per tutto quanto concerne la politica estera e le relazioni internazionali.

Il procedimento Uefa: violati quattro articoli

"Sono stati avviati procedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento Disciplinare UEFA contro Rodrigo Hernández Cascante e Álvaro Morata per condotta avvenuta durante la presentazione pubblica del trofeo Euro 2024 a Madrid il 15 luglio 2024". Le accuse contro Rodri e Morata – si legge nella nota dell'Uefa – sono quattro, fanno riferimento agli articoli contestati ai calciatori da parte della Commissione Etica e di Controllo della Uefa. Ecco quali sono:

Articolo 11.1 – per non aver rispettato "le Regole del Gioco, nonché gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della UEFA, i principi di condotta etica, lealtà, integrità e sportività".

Articolo 11.2.b – viene citato quando "la condotta è offensiva o viola in altro modo le regole fondamentali di una condotta decente".

Articolo 11.2.c – i due calciatori sono segnalati per "aver utilizzato eventi sportivi per fare propaganda di argomenti non di natura sportiva".

Articolo 11.2.d – per aver tenuto "una condotta che pone il calcio e, in particolare mette in cattiva luce la Uefa".