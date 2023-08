Spagna-Inghilterra oggi in finale ai Mondiali femminili, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni Spagna e Inghilterra si sfidano per la finale dei Mondiali di calcio femminili: la partita si gioca oggi alle 12 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro sulla Rai e in streaming su RaiPlay. Ecco le probabili formazioni delle due nazionali.

A cura di Ada Cotugno

Spagna e Inghilterra si affrontano per il primo titolo mondiale della loro storia: per entrambe le nazionali sarà la primissima finale, una grande emozione tutta da vivere per coronare due cammini importanti. Domenica 20 agosto alle ore 12:00 italiane si giocherà la finale dei Mondiali Femminili, ultimo atto di un torneo che ha già regalato tante sorprese e colpi di scena.

Le probabili formazioni di Spagna-Inghilterra. Non ci saranno grandi stravolgimenti rispetto alle formazioni che fin qui hanno brillato ai Mondiali. Nessuno ha avuto la costanza delle due nazionali nelle ultime dieci partite giocate e per questo Jorge Vilda e Sarina Wiegman si affideranno alle loro titolarissime.

Partita: Spagna-Inghilterra

Dove si gioca: Olympic Stadium, Sydney

Orario: 12:00

Canale TV: Rai

Diretta streaming: Rai Play, Fifa+

Competizione: Mondiali Femminili, finale

Dove vedere Spagna-Inghilterra in diretta tv: il canale in chiaro

La finalissima dei Mondiali Femminili tra Spagna e Inghilterra sarà visibile in chiaro in diretta tv. Sarà possibile seguire la partita sulla Rai, attraverso il canale Rai Sport HD.

Spagna-Inghilterra, dove vederla in diretta streaming

In contemporanea la finale sarà visibile anche in streaming. Spagna-Inghilterra sarà trasmessa da RaiPlay tramite l'app utilizzabile su diversi dispositivi e in contemporanea sarà disponibile sul sito Fifa+.

Mondiali Femminili, le probabili formazioni di Spagna-Inghiltrerra

Dopo le fatiche della semifinale contro la Svezia, il ct Vilda punterà ancora sul suo collaudato 4-3-3 per la finale dei Mondiali Femminili. In campo Putellas, la grande stella della squadra, con Redondo, Hermoso e Caldentey a guidare l'attacco della nazionale iberica.

Wiegman punta invece sul classico 3-5-2, la formazione che fino a questo punto ha dato più certezze. E per centrare il primo titolo mondiale darà a Hemp e Russo le chiavi dell'attacco.

SPAGNA (4-3-3): Coll; Batlle, Paredes, Codina, Carmona Garcia; Bonmati, Abelleira, Putellas; Redondo, Hermoso, Caldentey. CT. Vilda

INGHILTERRA (3-5-2): Earps; Carter, Bright, Greenwood; Bronze, Stanway, Walsh, Toone, Daly; Russo, Hemp. CT. Wiegman