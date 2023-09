Mondiali falsati per far vincere l’Argentina, l’accusa di Van Gaal: “Era tutto premeditato” L’ex c.t. dell’Olanda Louis Van Gaal ha fatto delle dichiarazioni a sorpresa e ha insinuato dubbi sul Mondiale vinto dall’Argentina e da Messi in Qatar.

A cura di Alessio Morra

Louis Van Gaal non si è mai nascosto, non è mai stata una persona da mezze misure: o bianco o nero. Stop. E anche questa volta è stato così. L'ex commissario tecnico dell'Olanda senza giri di parole ha detto che l'Argentina è stata aiutata nei Mondiali 2022, perché Messi doveva trionfare in Qatar. Parole fortissime che hanno acceso le polemiche, e sui social Van Gaal è diventato di tendenza, con il popolo argentino che lo attacca da ore.

La panchina della nazionale olandese l'ha lasciata subito dopo quell'Olanda-Argentina dei quarti di Qatar 2022 e l'ha ridata a Koeman (che è partito malissimo). Da quel momento LVG è tornato sotto i riflettori lo scorso lunedì quando ha ricevuto un riconoscimento importante da parte della lega olandese, e subito dopo ha risposto a una serie di domande dei giornalisti. Van Gaal ha parlato anche della sua salute, tre anni fa è stato operato per un cancro alla prostata, ed è tornato soprattutto sul Mondiale disputato lo scorso dicembre, e lì non ha avuto mezzi termini.

Riavvolgendo il nastro si torna a venerdì 9 dicembre, quando l'Olanda affronta l'Argentina. La partita è durissima. Il pre è molto polemico. Messi viene messo nel mirino. Van Gaal non ha parole dolci. Quando si gioca i toni sono alti. Messi illumina segna e fa segnare, sul 2-0 sembra fatta per l'Argentina, ma nel finale arriva l'incredibile 2-2 dell'Olanda che trascina la partita ai rigori.

Il Dibu è decisivo. L'Argentina passa con corredo di polemiche, risse, brutti gesti e altre parole furiose in un lungo post. L'Olanda è fuori. L'Argentina poi vincerà ai rigori la finale con la Francia, Messi alzerà al cielo la Coppa del Mondo.

Van Gaal tornando a quella partita ha detto poche parole e soprattutto un paio di frasi secche, che non lasciano dubbi interpretativi. Parole che riaccendono le polemiche dello scorso dicembre e ne producono molte altre.

Perché per l'ex allenatore di Manchester United e Barcellona l'Argentina e Messi ‘dovevano' vincere i Mondiali: "Quando vedi i gol dell'Argentina e quando vedi quelli che abbiamo segnato noi capisci tante cose. Così come quando si vedono alcuni calciatori argentini andare oltre il limite senza essere puniti allora io penso che sia stato tutto premeditato. Messi doveva essere campione del mondo".