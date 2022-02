Momenti di follia a bordo campo: “Mai vista una cosa del genere” L’episodio è successo durante una partita di calcio dilettantistico scozzese che si giocava Renfrew, nel Renfrewshire. In un breve video la testimonianza del momento di follia a bordo campo.

L’episodio avvenuto durante una gara di calcio dilettantistico scozzese.

Una testata in bocca. L'arbitro di una partita della lega dilettantistica scozzese non ha badato molto alle conseguenze del gesto. Lo ha fatto e basta. Stufo di sentirsi continuamente preso di mira, ha deciso di farsi giustizia da solo. Non ha colpito un calciatore ma un tifoso che era a bordo campo. L'episodio è successo durante una partita di calcio dilettantistico scozzese che si giocava Renfrew, nel Renfrewshire. In campo c'erano Stanley Athletic AFC e Port Glasgow United con i padroni di casa nettamente in vantaggio (6-2), con partita in pugno e vittoria in tasca, ma quanto accaduto ha lasciato in sospeso l'esito dell'incontro.

I vertici della Strathclyde Saturday Morning League hanno aperto un'indagine per ricostruire il fatto, capire cosa può aver motivato una reazione così violenta da parte del direttore di gara, cosa ci faceva quella persona a bordo campo. Un breve video diffuso sui social è il punto di partenza per mettere assieme tutti i pezzi del mosaico. "Siamo sotto shock – è la testimonianza di uno spettatore che ha raccontato a The Sun quei momenti di tensione – Mai vista una cosa del genere su un campo di calcio".

La reazione dell’arbitro all’atteggiamento del tifoso: lo aggredisce dandogli una testata.

È avvenuto tutto in pochi secondi: a un certo punto si vede l'ufficiale di gara (in maglia gialla) dirigersi con fare minaccioso verso una persona posizionata nei pressi della linea laterale e, una volta giunto a distanza ravvicinata, colpirla con una testata. A evitare che la situazione degenerasse ulteriormente ci hanno pensato altre persone, che hanno trascinato l'arbitro lontano mettendo fine all'aggressione. Cosa può accadere? Nel regolamento della Scottish Amateur FA non è chiaro quale possano essere le sanzioni per condotta violenta da parte di un direttore di gara. Casi del genere sono previsti per i calciatori, che rischiano fino a 10 anni di squalifica, ma non per un arbitro.

Se l'aspetto strettamente regolamentare presenta delle falle, quello penale procede su un altro binario per effetto della denuncia presentata a carico dell'arbitro. Il portavoce della polizia scozzese ha spiegato: "Gli agenti hanno ricevuto una denuncia per aggressione a un uomo di 21 anni intorno alle 12 di sabato 26 febbraio, l'episodio è avvenuto sui campi da gioco di Re George V, a Renfrew".