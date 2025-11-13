Calcio
video suggerito
video suggerito

Moldavia-Italia oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Moldavia-Italia è la sfida valida per la fase a gironi delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. La Nazionale di Gattuso scenderà in campo oggi, giovedì 13 novembre, allo Zimbru Stadium di Chisinau alle 20:45. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Moldavia-Italia sarà il penultimo appuntamento della fase a gironi per gli azzurri in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. La Nazionale di Gattuso scenderà in campo oggi, giovedì 13 novembre, allo Zimbru Stadium di Chisinau con  fischio d’inizio del match è previsto alle ore 20:45. L'opportunità per l'Italia di consolidare la seconda posizione nel girone e cercare di sperare in un passo passo della Norvegia prima in vista poi dello scontro diretto di San Siro tra qualche giorno.

Gattuso sa benissimo che in qualsiasi caso l'Italia dovrà giocarsi i Mondiali attraverso le sfide playoff e anche per questo contro la Moldavia potrebbe esserci qualche sorpresa di formazione. Davanti non ci saranno Retegui e Kean, oltre che Cambiaghi per infortunio, e il CT ha confermato la coppia formata da Scamacca e Raspadori. Novità potrebbero esserci anche in difesa con Gabbia che cerca spazio al centro. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

  • Partita: Moldavia-Italia
  • Dove: Zimbru Stadium, Chisinau
  • Quando: giovedì 13 novembre 2025
  • Orario: 20:45
  • Diretta TV: Rai
  • Diretta streaming: Rai Play
  • Competizione: Qualificazioni Mondiali, fase a gironi

Dove vedere Moldavia-Italia in TV: la diretta esclusiva della partita

La partita tra Moldavia e Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in esclusiva sulle reti Rai. Gli spettatori potranno sintonizzarsi in maniera totalmente gratuita su Rai Uno per assistere allo spettacolo della sfida degli azzurri. La telecronaca del match è affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Lele Adani.

Leggi anche
Milan-Roma, dove vederla in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni ufficiali

Moldavia-Italia, dove vederla in streaming

Moldavia-Italia si potrà vedere anche in diretta streaming attraverso la piattaforma di RaiPlay. Gli utenti potranno collegarsi al sito di RaiPlay o scaricare l'app disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Sarà sufficiente dunque accedere con le proprie credenziali e collegarsi poi alla finestra dedicata all'evento.

Moldavia-Italia, le probabili formazioni

Non ci saranno intoccabili per Gattuso in attacco nel 4-4-2 di partenza. Ringhio ha confermato la presenza dal 1′ di Scamacca e Raspadori, supportati da un centrocampo composto da Orsolini, Zaccagni, Tonali e Cristante. In difesa Gabbia potrebbe giocare titolare al fianco di Buongiorno con Bellanova e Cambiaso nel ruolo di terzino destro e sinistro.

Per la Moldavia invece la formazione dovrebbe schierarsi in un modulo 3-4-3 con il tridente composto da Caimacov, Nicolaescu e Postolachi. A centrocampo spazio a Platica, Ionita, Bodisteanu e Reabciuk con Baboglo, Mudrac, Dumbravanua comporre la difesa davanti ad Avram,

MOLDAVIA (3-4-3): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. Ct. Clescenco.

ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Gabbia, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Scamacca, Raspadori.  Ct. Gattuso.

Calcio
Nazionale di calcio dell'Italia
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
atp finals
Oggi Musetti si gioca la semifinale con Alcaraz, Sinner già qualificato dopo la vittoria su Zverev
Sinner in semifinale, ma pensa a Musetti: "Non è stata una partita bella come la sua"
Jannik batte Zverev 6-4 6-3 ed è primo nel girone, Shelton è il primo eliminato del torneo
Zverev esasperato da Sinner ma vuole sfidarlo di nuovo: "Spero di incontrarlo a Torino"
L'ATP dà a Jannik Sinner un premio metafisico, non c'entra con la realtà tangibile: "Io?"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views