Moldavia-Italia oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Moldavia-Italia è la sfida valida per la fase a gironi delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. La Nazionale di Gattuso scenderà in campo oggi, giovedì 13 novembre, allo Zimbru Stadium di Chisinau alle 20:45. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Moldavia-Italia sarà il penultimo appuntamento della fase a gironi per gli azzurri in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. La Nazionale di Gattuso scenderà in campo oggi, giovedì 13 novembre, allo Zimbru Stadium di Chisinau con fischio d’inizio del match è previsto alle ore 20:45. L'opportunità per l'Italia di consolidare la seconda posizione nel girone e cercare di sperare in un passo passo della Norvegia prima in vista poi dello scontro diretto di San Siro tra qualche giorno.

Gattuso sa benissimo che in qualsiasi caso l'Italia dovrà giocarsi i Mondiali attraverso le sfide playoff e anche per questo contro la Moldavia potrebbe esserci qualche sorpresa di formazione. Davanti non ci saranno Retegui e Kean, oltre che Cambiaghi per infortunio, e il CT ha confermato la coppia formata da Scamacca e Raspadori. Novità potrebbero esserci anche in difesa con Gabbia che cerca spazio al centro. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Moldavia-Italia

Dove: Zimbru Stadium, Chisinau

Quando: giovedì 13 novembre 2025

Orario: 20:45

Diretta TV: Rai

Diretta streaming: Rai Play

Competizione: Qualificazioni Mondiali, fase a gironi

Dove vedere Moldavia-Italia in TV: la diretta esclusiva della partita

La partita tra Moldavia e Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in esclusiva sulle reti Rai. Gli spettatori potranno sintonizzarsi in maniera totalmente gratuita su Rai Uno per assistere allo spettacolo della sfida degli azzurri. La telecronaca del match è affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Lele Adani.

Moldavia-Italia, dove vederla in streaming

Moldavia-Italia si potrà vedere anche in diretta streaming attraverso la piattaforma di RaiPlay. Gli utenti potranno collegarsi al sito di RaiPlay o scaricare l'app disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Sarà sufficiente dunque accedere con le proprie credenziali e collegarsi poi alla finestra dedicata all'evento.

Moldavia-Italia, le probabili formazioni

Non ci saranno intoccabili per Gattuso in attacco nel 4-4-2 di partenza. Ringhio ha confermato la presenza dal 1′ di Scamacca e Raspadori, supportati da un centrocampo composto da Orsolini, Zaccagni, Tonali e Cristante. In difesa Gabbia potrebbe giocare titolare al fianco di Buongiorno con Bellanova e Cambiaso nel ruolo di terzino destro e sinistro.

Per la Moldavia invece la formazione dovrebbe schierarsi in un modulo 3-4-3 con il tridente composto da Caimacov, Nicolaescu e Postolachi. A centrocampo spazio a Platica, Ionita, Bodisteanu e Reabciuk con Baboglo, Mudrac, Dumbravanua comporre la difesa davanti ad Avram,

MOLDAVIA (3-4-3): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. Ct. Clescenco.

ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Gabbia, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Scamacca, Raspadori. Ct. Gattuso.