Modric soprende Mbappé durante la festa per l’Intercontinentale: capitano vero, non ha dimenticato

A cura di Marco Beltrami

La Coppa Intercontinentale 2024 è finita nell'eccezionale bacheca del Real Madrid. Luka Modric ha confermato il suo status di giocatore più vincente della storia delle merengues con 28 titoli. È stato lui da capitano ad alzare per primo al cielo l'ultimo trofeo, rendendosi protagonista poco dopo di un gesto che conferma la sua grandezza e il suo essere un leader vero. Oggetto delle attenzioni del campione croato è stato infatti il compagno Kylian Mbappé.

Luka Modric festeggia la Coppa Intercontinentale pensando subito a Mbappé

Quando il Real al termine del match con il Pachuca si è ritrovato sul podio per la classica premiazione, è toccato ovviamente al capitano dare al via i festeggiamenti. Coppa ricevuta e sollevata, con Modric che ha scatenato lesultanza di tutto il gruppo. Pochi secondi dopo però Luka si è subito guardato intorno, per consegnare la Coppa Intercontinentale a qualcuno in particolare. Alla sua destra infatti c'era Kylian Mbappé che era impegnato a saltellare con il connazionale Camavinga.

Mbappé sorpreso dal gesto di Luka Modric

Non si è accorto subito del fatto che Modric volesse passargli il trofeo, e infatti si è mostrato sorpreso dell'attenzione nei suoi confronti del capitano che ha scelto di privarsi del cimelio quasi sbrigativamente. Una volta ricevuta la Coppa poi ecco che Mbappé si è scatenato, sollevandolo a sua volta al cielo, per l'ulteriore esultanza della squadra.

Perché Modric ha pensato a Mbappé da capitano vero

Non è un caso che Modric abbia scelto subito lui per la consegna della coppa. Il capitano ha voluto dunque esaltare subito l'attaccante che ha vissuto questo avvio di esperienza al Real Madrid un po' tra alti e bassi. Certo due finali, e due gol per Mbappé che però è sembrato spesso in difficoltà a livello mentale nella prima parte di stagione. Da capitano dunque, Modric ha cercato di mettere a suo agio il francese concedendogli la vetrina.

Senza dimenticare anche che lo stadio di Lusail non evocava bei ricordi per Mbappé. Qui infatti l'attaccante della Francia ha perso la finale dei Mondiali del 2022 contro l'Argentina, nonostante una prestazione eccezionale. Quale modo migliore dunque di allontanare quella serata, con la celebrazione di un trofeo? Forse anche per questo Modric che, non ha dimenticato questo particolare, ha scelto subito lui durante la premiazione, un gesto per il bene del Real Madrid: con un Mbappé al massimo, i blancos possono davvero pensare di vincere tutto.