Missione compiuta, la Svizzera strapazza la Lituania (4-0) e aggancia l’Italia in vetta al Girone La Svizzera ha vinto anche la partita contro la Lituania e ha raggiunto in vetta alla classifica del Girone di qualificazione mondiale, l’Italia alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro gli Azzurri. La nazionale di Mancini ha dalla sua la migliore differenza reti e una gara da disputare davanti al pubblico amico.

A cura di Alessio Pediglieri

La Svizzera è riuscita nell'impresa di raggiungere l'Italia in vetta al Girone C di qualificazione mondiale. L'ultimo successo a suon di gol contro la Lituania ha permesso agli elvetici di pareggiare sia il numero di partite sia i punti in classifica degli Azzurri. Dopo la vittoria sull'Irlanda del Nord è arrivata anche la goleada firmata Embolo e Steffen. Solo per differenza reti l'Italia di Mancini parte in vantaggio per la sfida che si disputerà all'Olimpico e che varrà il primo posto: azzurri a +11, elvetici a +9.

La partita viene scardinata da Embolo che trova il gol nel cuore del primo tempo. Contro la Lituania la Svizzera si vota all'attacco alla ricerca della goleada che possa permettere di avvicinare anche nella differenza reti all'Italia, oltre che nel punteggio grazie al successo che ha permesso di raggiungere gli azzurri in vetta alla classifica del girone. Un gol che spalanca le porte crociate con la nazionale elvetica che gioca in scioltezza liberandosi dalla pressione del risultato ad ogni costo.

Così, prima dell'intervallo di metà partita il match è già pienamente in mano alla Svizzera che trova il raddoppio con Steffen al 42′ gol con cui mette in ghiaccio il match prima del tris che arriva puntuale ancora con Embolo, da posizione ravvicinata, sempre su assist perfetto di Shaqiri. Con il risultato a proprio favore la Svizzera nel secondo tempo prova a cercare ulteriori gol per rinforzare la propria differenza reti.

La Lituania accenna un tentativo di reazione a inizio di secondo tempo ma è la Svizzera a mantenere il bandolo della matassa con i migliori in campo: Shaqiri e Embolo sfiorano ripetutamente il poker. Nell'ultimo spicchio di partita, Yakin prova a cambiare uomini e assetto per ridare verve e freschezza alla manovra. La quarta rete arriva a tempo scaduto, grazie a Gravanovic la Svizzera esulta, missione compiuta, Italia agganciata in classifica.