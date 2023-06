Mirco Antenucci vittima di un imbroglio sui social: false foto hard spedite a decine di donne La denuncia dell’attaccante ha fatto sì che la Polizia Postale risalisse all’utenza collegata all’account fasullo: una ragazza di 23anni di Copertino (Lecce) andrà a processo con l’accusa di sostituzione di persona e di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità.

Mirko Antenucci, attaccante del Bari.

Mirco Antenucci era totalmente ignaro del piano che era stato ordito: una ragazza di Copertino (in provincia di Lecce), 23enne, aveva creato un falso profilo Facebook dell'attaccante del Bari. Da quell'account erano partite foto particolari, immagini molto esplicite che raffiguravano parti intime maschili spedite ad altri utenti, messaggi nelle chat, richieste di contatto. Tutto falso.

Come se n'è accorto? A ricevere quegli scatti è stata anche una persona che conosceva il giocatore e lo ha messo in guardia. Insospettito e allarmato, Antenucci ha verificato la cosa: non si trattava di un virus e nemmeno di un hacker, dietro quel flusso c'era qualcuno un carne e ossa che stava operando in sua vece e così ha sporto denuncia alla Polizia Postale di Bari. Attraverso indagini informatiche gli agenti sono riusciti a risalire all'utenza collegata e all'autrice del gesto mentre l'inchiesta per competenza territoriale veniva trasferita a Lecce.

La giovane adesso andrà a processo con l'accusa di sostituzione di persona e di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità. Ha provato a difendersi negando di aver mai creato un profilo fasullo del calciatore sui social network e a distogliere l'attenzione da sé scaricando la colpa su qualcun altro: ha specificato che il telefonino era stato utilizzato anche dal suo fidanzato. La sua versione dei fatti, però, non è bastata per evitare che la denuncia avesse un seguito giudiziario.

La disavventura social ha reso più movimentato un periodo molto intenso per Antenucci, impegnato nella finalissima playoff per la promozione in Serie A contro il Cagliari e reduce qualche giorno fa dalla sessione di laurea triennale con la tesi in Psicologia, sport and football management (diploma conseguito presso l’ateneo eCampus).

"Qualcuno di molto saggio diceva che se vuoi avere successo nella vita fa della perseveranza il tuo migliore amico, dell’esperienza il tuo saggio consigliere e della speranza il tuo saggio custode. Non è stato facile ma tutti i successi vanno conquistati con sudore e sacrificio", è il messaggio scritto e condiviso sui social dal 38enne attaccante dei ‘galletti pugliesi', che sul proprio profilo Instagram (e non ci sono dubbi al riguardo) ha pubblicato anche la foto che ha immortalato quel momento che gli ha regalato orgoglio ed emozione.

Il tempo di una foto e delle congratulazioni poi è subito tornato ad allenarsi per l’andata della finalissima per la promozione con il Cagliari che giovedì alle 20.30 (in trasferta in Sardegna) vivrà il primo atto con la partita di andata.