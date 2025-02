video suggerito

Milinkovic-Savic racconta cosa è successo con i tifosi dell'Atalanta: "Mi puoi insultare, ma il razzismo no" Vanja Milinkovic-Savic, grande protagonista del pareggio del Torino in casa dell'Atalanta, ha raccontato cos'è successo con i tifosi della Dea dopo il rigore parato a Retegui: "Non c'è nessun problema negli insulti, mi sta anche bene; ma il razzismo no".

A cura di Vito Lamorte

Vanja Milinkovic-Savic, grande protagonista del pareggio del Torino in casa dell'Atalanta, ha raccontato cos'è successo con i tifosi della Dea dopo il rigore parato a Retegui. Il portiere granata ai microfoni di DAZN ha parlato senza filtri: "Non c'è nessun problema negli insulti, mi sta anche bene; ma il razzismo no. O che mi dicono che sono zingaro o serbo di m***a non va bene. Io non ho risposto niente, mi sono solo girato, ma queste cose non possono esserci in un campo da calcio. Questo non è sport".

Una confessione che ridimensiona un po' l'accaduto dopo il penalty neutralizzato dall'estremo difensore granata all'attaccante della Nazionale Italiana: inizialmente sembrava fosse nato qualcosa da una provocazione del calciatore ma le parole di Vanja mettono tutto sotto un'altra luce.

Milinkovic-Savic migliore in campo in Atalanta-Torino

Vanja Milinkovic-Savic è stato premiato come migliore in campo in Atalanta-Torino perché grazie alle sue parate e alla sua leadership la difesa granata, ma è stato protagonista di un brutto episodio di razzismo nei suoi confronti da parte dei tifosi della Dea.

Il portiere del Toro ha denunciato di essere stato offeso con frasi ed espressioni razziste da parte dei supporter dell'Atalanta che erano alle sue spalle: un brutto episodio che non era stato rilevato in presa diretta e che Milinkovic ha voluto sottolineare nel post-partita a DAZN: “Mi danno fastidio, nessun problema gli insulti, è una partita di calcio però gli insulti razzisti che mi dicono che sono uno zingaro e che sono un sacco di merda non va bene, io mi sono solo girato e li ho guardati. Però ste cose non possono esserci sui campi da calcio. E poi anche il lancio di oggetti, non è sport. I tifosi sono sempre dietro la loro squadra e non devono pensare ad insultare me”.

Milinkovic imbattibile sui rigori: 3 parati su tre subiti

Alla domanda sul segreto per parare 3 calci di rigore su 3, il portiere del Toro ha risposto così: “Il segreto non te lo dico, se no non è più un segreto. Ho completamente cambiato il modo di parare i rigori, ho studiato. Non sono scaramantico per fortuna.”

In merito all'inversione di rotta del Toro, che sta facendo molto bene nelle ultime settimane, Milinkovic-Savic risponde in maniera semplice: “Non è cambiato nulla, il modo di allenarci forse, ci siamo stretti un po’ fra di noi ma tutto lì”.