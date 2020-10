Al termine di una sessione di mercato estivo complicato per tutti i club italiani, la tanto attesa fumata bianca per la cessione di Arek Milik non è arrivata. L'attaccante del Napoli, fuori dal disegno tattico di Gattuso e a lungo nel mirino della Roma, è infatti rimasto con il cerino in mano dopo il famoso domino che avrebbe dovuto portare Dzeko alla Juventus: trattativa che non si è conclusa e che ha costretto il polacco a rimanere a Castel Volturno.

Ormai fuori rosa da settimane, per il ventiseienne ex Ajax sono in arrivo settimane particolarmente difficili. Sfumata la possibilità di raggiungere José Mourinho al Tottenham e dopo aver rifiutato diverse offerte per andare via a parametro zero nel giugno del prossimo anno (tra queste anche quella di Valencia e quella della Fiorentina, pronta a garantirgli un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione), Milik rischia così di andare in tribuna fino alla riapertura delle trattative invernali.

La Juventus alla finestra

Dal prossimo 4 gennaio 2021, il centravanti partenopeo tornerà dunque ad infiammare il mercato e a stuzzicare l'interesse di quei club perennemente a caccia di un attaccante con le sue caratteristiche. Sulle sue tracce potrebbe infatti tornare la Juventus di Andrea Pirlo, che non ha mai smesso di guardare a lui come un ottimo rinforzo per l'attacco e che in questa sessione estiva si è dovuta ‘accontentare' del ritorno di Alvaro Morata dopo il flop delle trattative con Dzeko e Suarez.

In attesa di tempi migliori, Milik si sta intanto consolando con la nazionale polacca. Già partito per il ritiro, dal quale ha pubblicato le ultime fotografie presenti sul suo profilo Instagram, il giocatore è infatti pronto a scendere in campo per l'amichevole di domani contro la Finlandia, e per le sfide di Nations League contro l'Italia (11 ottobre) e la Bosnia-Erzegovina (14 ottobre).