Nel giorno di San Valentino, la festa degli innamorati, arriva una dedica speciale per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. È opera dell'ex attaccante azzurro, Arek Milik, trasferitosi al termine della sessione invernale di mercato al Marsiglia. Una trattativa lunga ed estenuante con la proprietà iniziata addirittura nell'estate scorsa e con il calciatore finito fuori rosa (anche) per aver rifiutato il rinnovo del contratto. Una transazione che s'è rivelata un vero affare per il club partenopeo, che ha potuto realizzare una discreta plusvalenza, e per il calciatore che nell'accordo ha voluto fosse inserita una clausola da 12 milioni per un eventuale ritorno in Italia.

Il passaggio alla compagine francese sembrava aver messo definitivamente fine ai dissapori tra l'attaccante polacco e il patron del club partenopeo, Milik ha così colto l'occasione per fare dell'ironia su quanto avvenuto in passato nella sua "storia d'amore" finita male con il presidente De Laurentiis. Una storia d'amore cominciata benissimo che pian piano è andata scemando arrivando fino alla rottura consumata la scorsa estate e sancita definitivamente lo scorso gennaio. E come gran parte delle relazioni, svanito il sentimento, sono cominciati gli screzi tra i due "ex innamorati".

Il polacco già lo scorso giugno aveva deciso di lasciare Napoli per la rivale Juventus prima e per la Roma poi: ma entrambe le volte il trasferimento è saltato all'ultimo minuto. La decisione del calciatore di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2021 era però ormai irremovibile e lì sono cominciate le "ripicche" del presidente, sedotto e abbandonato dal polacco: calciatore fuori rosa e causa intentata per non aver rispettato i patti sui diritti d'immagine. Alla fine la controversia si è risolta bonariamente con il passaggio al Marsiglia e un "patteggiamento" sul resto. E adesso anche con l'ironia di un cuore nel giorno di San Valentino.