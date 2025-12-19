Milik convocato a sorpresa dalla Juventus contro la Roma: non gioca una partita ufficiale da 18 mesi

Il calvario di Arek Milik è finito e adesso a parlare sarà soltanto in campo. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha confermato che l'attaccante è convocato per la partita contro la Roma, una flebile luce alla fine del tunnel degli infortuni che lo ha risucchiato ormai un anno e mezzo fa: la sua ultima partita ufficiale risale all'inizio di giugno dello scorso anno e da allora è stato tormentato dai problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dalla Juventus e dalla sua nazionale.

Ieri per la prima volta in 18 mesi si è allenato assieme ai suoi compagni e l'allenatore non ha perso tempo per inserirlo nella lista dei prescelti per la sfida contro i giallorossi. Milik ha tanta voglia di rimettersi in gioco, un fattore che ha colpito Spalletti al punto da dargli immediatamente fiducia: potrebbe rappresentare un'alternativa interessante per la Juve che in questi mese deve fare i conti con l'assenza di Vlahovic e con un reparto offensivo che non sempre ha dato grandi garanzie.

Milik sarà in panchina contro la Roma

Difficile capire se potrà giocare qualche minuto oppure se trascorrerà tutta la partita in panchina, ma essere nella lista dei convocati è già un'ottima notizia per Milik che era rimasto incastrato in un loop fatto di problemi fisici, operazioni e riabilitazione. Spalletti lo ha confermato in conferenza stampa: "Domani è convocato, l'ho trovato come un bambino felice che ha la possibilità di rifare il gioco che gli è sempre piaciuto: ha entusiasmo, sa che tipo di ruolo fa, ha caratteristiche importanti". Non gioca una partita ufficiale da giugno 2024, ha saltato gli Europei e da quel minuto è sparito dai radar, anche se i bianconeri lo hanno sempre aspettato.

Prima ha dovuto fare i conti con un gravissimo infortunio al ginocchio, poi dopo l'operazione, quando sembrava pronto per tornare, si è fermato per altri cinque mesi per un problema fisico riportato in palestra. Ha attraversato momenti complicati ma la Juve gli ha concesso tempo e gli ha fatto firmare anche il rinnovo di contratto. Le difficoltà in questo momento sembrano terminate e ora Milik si concentrerà soltanto sul campo, con l'obiettivo di tornare presto titolare in questa squadra.