Serie A
Milan-Verona, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Milan-Verona, valida per la 17a giornata di Serie A, si gioca quest’oggi alle 12:30 con diretta esclusiva su DAZN in TV e in streaming.
A cura di Alessio Pediglieri
Milan-Verona si gioca oggi a San Siro ed è tra le gare in programma per la 17a giornata di Serie A. Diretta esclusiva su DAZN in TV e streaming.

Ultimo appuntamento del 2025 per i rossoneri di Allegri e i gialloblù di Zanetti con l'occasione di chiudere l'anno solare nel migliore dei modi. Il Milan ovviamente punta a non perdere il passo della neo capolista Inter, tornandosi a concentrare sull'oramai unico obiettivo sensibile, il campionato, dopo l'uscita dalla Coppa Italia e dalla Supercoppa italiana. Il quarto posto è il traguardo dichiarato ma l'appetito vien mangiando e i tifosi sognano qualcosa di molto più importante. A ben credere, per una classifica cortissima e un mercato di gennaio che ha già regalato ciò che più mancava alla rosa di Allegri, un attaccante, con l'ingaggio di Fullkrug. Per il Verona, l'obbligo di dare un ultimo colpo positivo, dopo le due vittorie consecutive in campionato, per provare a risalire dal terzultimo posto.

  • Partita: Milan-Verona
  • Dove: San Siro (Milano)
  • Quando: domenica 28 dicembre 2025
  • Orario: 12:30
  • Diretta TV: DAZN
  • Diretta streaming: DAZN
  • Competizione: 17a di Serie A

Dove vedere Milan-Verona in TV, la diretta della partita

La gara di San Siro si potrà vedere in diretta esclusiva e integrale grazie a DAZN. Gli abbonati potranno godersi il match in televisione collegandola ad internet (via cavo, wireless o attraverso piattaforme di gioco online).

Milan-Verona, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Sempre e solo per gli abbonati e a pagamento, la partita tra Milan e Verona si potrà vedere anche via streaming, in diretta e integralmente. In questo caso, ci si può collegare alla piattaforma ufficiale, via sito dazn.it, oppure scaricare l'app per i dispositivi mobili.

Milan-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie A

Allegri non può schierare il neo acquisto Fullkrug anche se il tedesco è a tutti gli effetti un nuovo giocatore e inserito nella rosa, dove indosserà la numero 9. Si ritorna però a parlare di uomini forti,  come il rientro di Leao e un Pulisic perfettamente recuperato. Nel Verona, 3-5-2 speculare di Zanetti dove ci si affida alla nuova sorprendente coppia gol formata da Giovane e Orban.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.
VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Cham, Niasse, Gagliardini, Bernede, Valentini; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Serie A
Calcio
Milan
Serie A
