Milan-Torino, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Milan-Torino è la partita valida per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La gara si gioca oggi, sabato 26 agosto, alle ore 20:45. L’arbitro designato è Mariani con Valeri al Var. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta TV e streaming e le ultime news sulle formazioni di Pioli e Juric.

Milan-Torino è la partita valida per la seconda giornata di Serie A 2023-2024. Si gioca oggi alle 20:45 allo stadio Meazza di San Siro, l'arbitro designato è Mariani (Valeri al Var). La gara sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Dazn e su Sky poiché rientra nel pacchetto di match in co-esclusiva. La squadra di Stefano Pioli arriva alla sfida con i granata dopo l'ottimo avvio di stagione grazie al successo di Bologna (0-2, con reti di Giroud e Pulisic) mentre quella di Juric è stata fermata in casa (0-0) dal Cagliari neo-promosso.

Le probabili formazioni di Milan-Torino. Il tecnico rossonero sembra orientato da confermare la squadra che ha vinto in trasferta all'esordio, con Leao e Pulisic esterni nel tridente completato da Giroud. Musah rientra dalla squalifica ed è a disposizione. Tra i granata torna titolare Radonjic che in attacco affianca Sanabria (favorito rispetto a Pellegri).

Dove vedere Milan-Torino in diretta TV

Milan-Torino sarà trasmessa in diretta Tv su DAZN e sui canali di Sky poiché è una delle partite che rientra nel pacchetto di incontri che l'emittente satellitare può mandare in onda in co-esclusiva. Gli abbonati all'OTT potranno assistere al match attraverso una Smart Tv oppure servendosi di dispositivi come console (PS4, PS5 o XBOX One), Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TimVision box oppure sintonizzarsi su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251).

Milan-Torino dove vederla in streaming

La diretta streaming di Milan-Torino andrà in onda, solo per abbonati, sia su DAZN (a cui si accederà attraverso la app oppure collegandosi al sito, inserendo le proprie credenziali) sia su Sky Go e Now (previo pagamento del pass sport previsto).

Serie A, le probabili formazioni di Milan-Torino

Il Milan che esordirà a San Siro dinanzi a settanta mila spettatori andrà in campo con il tridente in attacco, con Pulisic e Leao ai fianchi di Giroud. A centrocampo Musah è disponibile dopo la squalifica ma Krunic sembra favorito. Nel Torino Radonjic ha maggiori chance di essere schierato rispetto a Karamoh. Attacco affidato a Sanabria. Schuurs, Buongiorno e Rodriguez comporranno il terzetto di difensori centrali. Bellanova e Vojvoda sugli esterni. Ilic e Ricci nel cuore della mediana.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Krunic; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.