Milan-Stella Rossa, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Milan-Stella Rossa, sesto turno della fase a girone unico della nuova Champions League, si gioca oggi a San Siro alle 21:00. Diretta esclusiva in TV e in streaming per gli abbonati di Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La Champions League ritorna protagonista oggi mercoledì 11 dicembre con il ritorno in campo del Milan di Fonseca – reduci dal ko con l'Atalanta – che a San Siro affronta la Stella Rossa per il sesto turno della Fase a girone unico. Gara che inizia alle 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e in streaming su SkyGo e NOW.

Appuntamento con i tre punti per i rossoneri che devono continuare a inseguire la qualificazione agli ottavi di finale. La classifica è cortissima, fondamentale non commettere più alcun passo falso e cercare di segnare il più possibile per evitare sorprese dalla differenza reti. Dopo 5 incontri il Milan si ritrova con 9 punti ma soprattutto arriva da tre successi consecutivi – Bruges, Real Madrid e Bratislava – con cui ha scalato posizioni importanti. La Stella Rossa al contrario è quasi ai titoli di coda: 3 punti e un solo successo all'attivo.

Per quanto riguarda le formazioni, Fonseca deve rinunciare a Pulisic e Okafor. Spazio a Chukwueze, favorito su Musah, sulla trequarti insieme a Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Morata.

Partita: Milan-Stella Rossa

Quando: mercoledì 11 dicembre

Dove: San Siro (Milano)

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Champions League (fase a girone unico)

Dove vedere Milan-Stella Rossa in TV: non c'è la diretta in chiaro

Milan-Stella Rossa valida per la sesta giornata della fase a girone unico di Champions League si gioca a San Siro oggi mercoledì 11 dicembre. Non ci sarà alcuna possibilità di vedere la partita in chiaro in TV, riservata esclusivamente agli abbonati Sky. Saranno ben quattro i canali di riferimento per il match dei rossoneri: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.

Milan-Stella Rossa dove vederla in diretta streaming

Nemmeno in streaming sarà possibile vedere la sfida tra il Milan e la Stella Rossa. Online si dovrà essere possessori di un abbonamento a Sky per usufruire dell'app SkyGo, oppure pagare il servizio on demand attivo su NOW. La partita di San Siro avrà inizio alle 21:00

Champions League, le probabili formazioni di Milan-Stella Rossa

Brutto guaio per Fonseca visto che nel Milan si è fermato Pulisic, il migliore della rosa a disposizione del portoghese. Uno stop serio visto che l'americano salterà la Stella Rossa e non solo. Contro i serbi, si prevede spazio dall'inizio a Chukwueze, con il rilancio di Loftus-Cheek come trequartista alle spalle di Alvaro Morata. In difesa toccherà ancora a Gabbia e Thiaw.

Nella Stella Rossa, invece, giocherà dal primo minuto Rade Krunic, grande ex dell’appuntamento per il suo passato milanista. Per il tecnico Milojevic lo schieramento sarà il classico 4-2-3-1 speculare ai rossoneri, con Ndiaye unica punta e Felicio Milson, Maksimovic e Silas a supporto sulla trequarti. Pronto in panchina un altro ex Serie A, Radonjic che ha giocato nel Torino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Gutesa; Mimovic, Spajic, Djiga, Seol; Elsnik, Krunic; Felicio Milson, Maksimovic, Silas; Ndiaye. All. Milojevic.