Lookman manda l’Atalanta in vetta alla Serie A, Milan battuto 2-1: la Dea sogna lo Scudetto

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'Atalanta non studia da grande, lo è già. La Dea ha battuto il Milan per 2-1 nell'anticipo del 15° turno di campionato e si porta in vetta alla Serie A in attesa del Napoli. Nona vittoria per la squadra di Gasperini, che eguaglia il proprio record di vittorie consecutive nella sua storia (febbraio-luglio 2020) e manda un segnale inequivocabile alle avversarie.

Il Milan parte meglio ma è l'Atalanta a trovare il vantaggio: Charles De Ketelaere sblocca il risultato sovrastando Theo Hernandez con un colpo di testa da distanza ravvicinata. Il terzino francese, così come la panchina rossonera, ha protestato per una presunta spinta ma per l'arbitro La Penna non ci sono state irregolarità.

A rimettere le cose a posto ci ha pensato Alvaro Morata, che dopo il gol annullato nei primi minuti per posizione di fuorigioco ne segna uno regolarissimo: l'attaccante spagnolo batte Carnesecchi sfruttando un grande assist di Rafael Leao e si conferma uomo da grandi match.

Lookman manda l'Atalanta in vetta alla Serie A: estasi Dea

Nella riprese le due squadre hanno cercato di gestire la situazione, perché sia l'Atalanta che il Milan non volevano rischiare nulla e hanno giocato in maniera attenta ogni pallone.

Quando tutto lasciava pensare che la gara del Gewiss Stadium potesse chiudersi con un pareggio, ecco che la Dea ha svoltato con un paio di episodi che hanno ridato linfa offensiva e hanno portato al gol della vittoria: su un buco difensivo del Milan Lookman si è procurato un calcio d'angolo e lo stesso numero 11 è stato bravo a battere Maignan da pochi passi dopo la spizzata sul primo palo di Kolasinac.

La Dea sogna lo Scudetto, il Milan si lecca le ferite a 12 punti dalla vetta della classifica.

Il tabellino di Atalanta-Milan

RETI: 12′ De Ketelaere, 22′ Morata, 87′ Lookman.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti (dal 31’ s.t. Kossounou), Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; (dal 47′ s.t. Scalvini) Pasalic (dal 31’ s.t. Samardzic); De Ketelaere (dal 31’ s.t. Retegui), Lookman (dal 45’ s.t. Brescianini). All. Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah (dl 47′ s.t. Chukwueze), Pulisic (dal 38’ p.t. Loftus-Cheek), Leao; Morata (dal 33’ s.t. Abraham).

ARBITRO: Federico La Penna.