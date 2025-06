video suggerito

Milan "spolpato" dalle big, non ci sono più intoccabili: chi sono i calciatori in partenza Quattro i giocatori che potrebbero non vestire la maglia rossonera nella prossima stagione: Reijnders è del Manchester City, ce ne sono altri tre ambiti dai club.

Via Reijnders, quasi sicuramente Maignan. Poi attenzione a cosa accadrà con Theo Hernandez (pure lui dato come partente) e a Rafa Leao che, con il Milan fuori dalle Coppe, è pedina molto ambita. Cosa accadrà nelle prossime settimane, nell'attesa di conoscere anche le mosse in entrata, è segnato sull'agenda del neo direttore sportivo, Igli Tare.

Il club che prepara il terreno per Luka Modric deve fare i conti (anche) con gli addi pesanti in rosa. Almeno 3 quelli che hanno preso piede nelle ultime ore, complice la mancata partecipazione alla prossima edizione della Champions. Reijnders è il nome più caldo in cima alla lista delle cessioni eccellenti: il Manchester City ha già pronto armadietti e posto nello spogliatoio per il calciatore ingaggiato dall'Az Alkmaar per 20 milioni due anni fa e adesso rivenduto per un valore pari al triplo: 65 milioni di euro, una parte di quella fetta soldi che serviranno a ricostruire la squadra da affidare al neo allenatore, Massimiliano Allegri.

Se l'olandese ha già la valigia pronta, un altro rossonero ha un piede dentro e uno fuori. Si tratta del portiere francese sul quale ha acceso i riflettori il Chelsea reduce dalla conquista della Conference League e, dall'anno prossimo, ai nastri della maggiore Coppa continentale. Un ritorno in grande stile dei londinesi che hanno individuato nell'estremo difensore milanista il rinforzo giusto. Un passo in avanti è stato già fatto: fonti inglesi raccontano che colloqui positivi ci sono già stati: non è fatta, né si è a buon punto nella trattativa ma c'è un'apertura importante.

Per la serie: sediamoci, parliamoci, troviamo la soluzione più conveniente per tutti. Dopo quattro anni (Maignan arrivò nel 2021, pagato 16,5 milioni al Lille), la sua esperienza potrebbe essersi chiusa con la stagione appena conclusa: 30 milioni di euro (con extra da aggiungere) è la valutazione a un anno dalla scadenza del contratto che non spaventa di certo i Blues.

Quanto a Theo Hernandez, la situazione è in evoluzione: l'Al-Hilal, che avrà Simone Inzaghi in panchina, gli avevano sottoposto una ricca offerta di 18 milioni netti a stagione, quasi 5 volte tanto rispetto ai 4,5 che percepisce al Milan. Ai rossoneri sarebbero andati 30 milioni di euro più bonus per lasciar partire il terzino francese in scadenza nel 2026. Sembrava fatta poi l'operazione ha subito una brusca frenata a causa della reticenza mostrata dal calciatore, sul quale "ha preso informazioni" l'Atletico Madrid, destinazione che a lui appare più gradita.

Nella lista di coloro che non sono più intoccabili e possono essere ceduti a fronte di un'offerta importante c'è anche Rafael Leao. In Premier League è il Liverpool la squadra maggiormente interessata. Dalla Germania c'è il Bayern Monaco che lo ha messo nei radar. Quanto all'ipotesi Napoli, è apparsa più una suggestione delle ultime ore che non un'opportunità concreta. È tempo di mercato e di chiacchiere poi servirà tirare una linea spartiacque perché senza i soldi della Champions tutto cambia.