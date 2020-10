in foto: Brahim Diaz – Twitter RFEF

In attesa del ritorno di Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic, quest'ultimo in forte dubbio per il derby, il Milan può consolarsi con Brahim Diaz. Il giovane giocatore spagnolo, sbarcato a Milano nel corso della recente campagna acquisti, ha infatti dimostrato subito di avere la stoffa per potersi giocare un posto da titolare. Dopo la rete a Crotone e l'ottima prova con lo Spezia, l'attaccante di origini marocchine ha brillato anche con la nazionale Under 21 iberica.

Il talento cresciuto nella cantera del Malaga e del Real Madrid, è stato infatti tra i protagonisti della partita che la Spagna ha giocato contro le Far Oer: una sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Entrato nella ripresa, il milanista ha prima sbloccato il risultato al termine di un'azione solitaria, e poi chiuso i conti raddoppiando dopo uno slalom nell'area avversaria.

I rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu

Qualche ora prima dello show di Brahim Diaz, i vertici del club rossonero hanno invece incontrato la stampa a San Siro per fare il punto della situazione dopo il mercato estivo. Dopo aver smentito l'interesse per gli svincolati (il nome di Mandzukic aveva infatti già cominciato a circolare), Gazidis e Maldini hanno anche parlato dei rinnovi di Gigio Donnarumma e Calhanoglu: entrambi in scadenza nella prossima estate.

Per i due giocatori, i dirigenti del Milan hanno mostrato grande fiducia e confermato di voler prolungare i loro contratti. Nei prossimi giorni ci sarà l'ennesimo contatto con Mino Raiola per discutere del futuro del portiere della Nazionale, mentre per il turco (seguito con interesse da alcuni grandi club italiani e stranieri) la trattativa entrerà nel vivo prima della fine di questo mese, quando a Milano arriverà Gordon Stipic: il procuratore di Hakan Calhanoglu.