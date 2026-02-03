Milan show a Bologna, 0-3 al Dall’Ara: Allegri consolida il secondo posto, Leao resta in panchina

Il Milan fa una super partita al Dall’Ara vincendo 3-0 in casa del Bologna. Nel primo tempo i rossoneri erano già avanti col punteggio di 0-2 grazie ai gol di Loftus-Cheeck e Nkunku su rigore. Poi nella ripresa l’errore di Miranda permette il tris a Rabiot.

Il Milan fa una super partita al Dall'Ara vincendo 3-0 in casa del Bologna. Nel primo tempo i rossoneri erano già avanti col punteggio di 0-2 grazie ai gol di Loftus-Cheeck e Nkunku su rigore. Poi nella ripresa l'errore di Miranda permette il tris a Rabiot. Allegri lascia Leao in panchina per tutta la partita nel tentativo di evitargli qualche ricaduta. Rossoneri sempre secondi a +4 sul Napoli e +5 sulla Juventus.

Il rigore di Nkunku che spiazza Ravaglia.

Loftus-Cheeck e Nkunku per il doppio vantaggio Milan nel primo tempo

Il Milan nel primo tempo mostra sicuramente di essere molto più concentrato e convinto di trovare subito la via del gol. I rossoneri, nonostante alcune conclusione di Rowe e le sortite offensive di Orsolini, resiste agli attacchi del Bologna e si spinge in avanti guidato da Modric bravo a cercare sempre Loftus-Cheek tra le linee o Nkunku sulla corsa. In questo modo i rossoneri costruiscono le azioni migliori anche se il primo vero squillo arriva da un cross da destra di Athekame bravo a trovare al centro dell'area di rigore Fofana il quale però fallisce per poco l'appuntamento col gol.

Ma Athekame a destra fa le prove generali del gol del Milan che arriva ancora grazie a un suo gol. Questa volta è Nkunku ad arrivare sulla sfera di testa ma Ravaglia para. Sulla respinta Rabiot prende la palla e serve Loftus che col piattone mette in rete. Sul finire della prima frazione ancora lancio di Lofuts sulla corsa per Nkunku bravo a scartare Ravaglia che poi lo atterra: è calcio di rigore. Lo stesso Nkunku si incarica di battere il tiro dagli undici metri e realizza lo 0-2 che sarà anche il risultato finale della prima frazione.

Il gol messo a segno da Rabiot.

Nel secondo tempo il Milan dilaga

Il Milan inizia il secondo tempo così come aveva concluso il primo. Chi si aspettava un Bologna arrembante infatti si sbaglia di grosse. Errore colossale di Miranda e Rabiot mette la palla in rete per il tris dei rossoneri. Il terzino del Bologna sbaglia la rimessa laterale consegnando la palla direttamente dalle sue mani ai piedi di Rabiot che si invola verso la porta e mette la palla in rete. Poco dopo Nkunku ha sui piedi il pallone per il poker definitivo ma questa volta Ravaglia chiude la porta all'attaccante francese.

Il Bologna, dopo una serie di cambi, reagisce, ma non riesce a trovare la via del gol con Casale e Rowe. Allegri allora inizia a cambiare qualcosa nel tentativo di evitare qualche minuto a giocatori fondamentali con un risultato ormai consolidato. Soprattutto resta in panchina Leao reduce da un fastidio che praticamente si sta portando dietro da inizio partita. Nel finale Fullkrug costruisce almeno tre importanti occasioni da gol ma la palla non finisce in rete. Al triplice fischio è il Milan a festeggiare per questo netto 0-3.