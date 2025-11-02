Milan-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Milan-Roma è il big match della domenica della 10a giornata di Serie A in programma allo stadio Meazza, fischio d’inizio alle ore 20:45. Diretta TV e streaming su DAZN. Le formazioni di Allegri e Gasperini.

Milan e Roma si affronteranno nel big match della 10a giornata di Serie A allo stadio Giuseppe Meazza di Milano oggi, domenica 2 novembre 2025, alle ore 20:45. Si tratta di uno scontro che può valere la testa della classifica. Diretta TV e streaming su DAZN

Grande sfida in programma a San Siro per il posticipo domenicale: allo stadio San Siro si affrontano il Diavolo di Massimiliano Allegri e la Magica guidata da Gian Piero Gasperini in un vero e proprio scontro diretto d’alta classifica.

Le due squadre sono separate da appena tre punti: i rossoneri, fermi a quota 18 dopo i pareggi con Pisa e Atalanta, cercano riscatto per non perdere contatto con la vetta. La Roma, invece, arriva da capolista, forte della vittoria contro il Parma che ha permesso a Gasperini di restare appaiato al Napoli a 21 punti.

Partita: Milan-Roma

Dove: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Quando: domenica 2 novembre 2025

Orario: 20:45

Diretta in TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 10a giornata

Dove vedere Milan-Roma in TV: la diretta della partita

La partita tra Milan e Roma si potrà vedere in esclusiva su DAZN, collegandosi all'app della piattaforma streaming, grazie all'abbonamento, su Smart TV o su TV tradizionali (con l'ausilio di appositi dispositivi). Ci sarà un modo per vedere il confronto anche sui canali Sky grazie all'adesione dell'offerta di Zona DAZN, sul canale 214.

DAZN trasmetterà gratuitamente la partita a due milioni di utenti, tra quelli non abbonati, previa registrazione all'app.

Milan-Roma, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Il big match tra i rossoneri di Allegri e i giallorossi di Gasperini si potrà vedere in diretta streaming su dispositivi portatili e computer. La telecronaca della partita su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo ed Emanuele Giaccherini.

Milan-Roma, le probabili formazioni

Leao ha recuperato completamente dal problema all’anca e sarà regolarmente in campo. Più complicata invece la situazione di Tomori, alle prese con un fastidio al ginocchio. Anche Gimenez non è al meglio: se non dovesse farcela, Nkunku è pronto a prenderne il posto.

Nella Roma assenza pesante di Ferguson, fermato dall’infortunio rimediato contro il Parma. Al suo posto, a guidare l’attacco giallorosso sarà Dybala nel ruolo di falso nove, con Soulé e uno tra El Aynaoui e Pellegrini a sostegno. Sulle corsie confermato Celik, mentre sul lato opposto spazio a Wesley.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Aynaoui; Dybala. Allenatore: Gasperini.