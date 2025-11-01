Serie A
Milan-Roma sarà in chiaro su DAZN ma non per tutti: come vederla gratis in diretta TV

Milan-Roma della 10ª giornata di Serie A sarà trasmessa gratuitamente da DAZN per 2 milioni di utenti senza abbonamento. L’incontro però non è garantito in chiaro a tutti.
A cura di Alessio Morra
Anche in questa stagione cinque partite di Serie A saranno visibili in chiaro. DAZN mette a disposizione di tutti cinque incontri e il primo della stagione 2025-2026 sarà Milan-Roma, partita in programma domenica 2 novembre alle ore 20:45. DAZN trasmetterà gratuitamente la partita a due milioni di utenti, tra quelli non abbonati, previa registrazione.

Per vedere la sfida di San Siro gratuitamente c'è una procedura da seguire per poter guadagnare il diritto a seguire il match senza abbonamento. Bisogna registrarsi con largo anticipo, perché Milan-Roma gratis, per usare uno slogan pubblicitario del passato, è per molti ma non per tutti. I clienti della piattaforma la vedranno regolarmente, ma per la vederla gratis bisogna arrivare primi. Sono ‘solo' due i milioni di posti gratis per la partita.

Come vedere Milan-Roma gratis in chiaro, la procedura completa

Per vedere in diretta tv gratis Milan-Roma bisognerà registrarsi necessariamente sul sito di DAZN e collegarsi al momento della partita per seguirla in diretta senza abbonamento. Per farlo servirà uno smartphone, un tablet, un pc o una Smart TV. Potranno accedere tutte le persone in possesso di un indirizzo e-mail che non è associato ad abbonamenti con l'emittente.

La procedura è semplice, per completare la registrazione basta collegarsi sul sito ufficiale dell'emittente. Accendendo tramite desktop o mobile bisognerà andare su dazn.com/home selezionare Milan-Roma in homepage ed inserire il proprio indirizzo e-mail per poter vedere la partita. Chi riuscirà a registrarsi potrà vedere anche il pre e il post-partita.

Volendo invece seguire la partita da Smart TV il procedimento è differente. Sarà possibile aprire l'app DAZN dalla tv e cliccare su ‘Guarda gratis'. Poi comparirà un QR Code sul proprio televisore che bisognerà inquadrare con lo smartphone e in quel momento toccherà inserire la propria mail per completare la registrazione.

Milan-Roma gratis solo per 2 milioni di utenti

Nelle cinque partite della scorsa stagione non c'è mai stato il pienone, arrivando, però, vicinissimi ai due milioni di utenti. Va da sé però che considerando anche la posta in palio della partita per chi vuole farlo sarà meglio affrettarsi. Due delle prime quattro squadre della classifica della Serie A.

Serie A
