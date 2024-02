Milan-Rennes, dove vederla in TV in chiaro e streaming: le formazioni della partita di Europa League Il Milan ospita a San Siro il Rennes nell’andata dei sedicesimi di Europa League. La partita si gioca alle 21 con diretta tv in chiaro su Tv8, oltre che su Sky e Dazn. Le ultime news sulle scelte di formazione di Pioli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Milan di Pioli, dopo la retrocessione dalla Champions League, affronta il Rennes a San Siro per la partita di andata dei playoff di Europa League (calcio d'inizio alle 21:00, diretta TV in chiaro e in streaming gratis su TV8). La squadra di Stefano Pioli arriva alla gara di Coppa forte di una striscia di ben 9 risultati utili consecutivi in campionato: 2 pareggi e 7 vittorie (l'ultima contro il Napoli) le hanno permesso di blindare la terza posizione e il piazzamento in zona Champions. La formazione di Julien Stéphan vive un buon momento di forma grazie ai cinque successi consecutivi in Ligue 1 (adesso è 7°) e alla qualificazione ai quarti di Coppa di Francia. Ritorno previsto per il 22 febbraio: chi vince il doppio confronto si qualifica agli ottavi.

Quanto alle formazioni, il Milan ritrova Tijjani Reijnders a centrocampo dopo la squalifica col Napoli. Calabria è infortunato, ci sarà ancora spazio per Florenzi. Thiaw è a disposizione. Giroud verso la conferma in attacco. Tra le fila del Rennes ci sarà il talento Desirè Doue alle spalle delle punte Kalimuendo, Terrier.

Partita:Milan-Rennes

Data: giovedì 15 febbraio 2024

Orario: 21:00

Dove: Stadio Meazza, Milano

Diretta TV: Tv8, Dazn, Sky

Diretta streaming: Tv8, Dazn, Sky Go, NOW

Competizione: Europa League, andata sedicesimi

Dove vedere Milan-Rennes in diretta TV su Sky, Dazn o Tv8

Milan-Rennes andrà in onda in diretta tv, in chiaro per tutti e senza alcun costo aggiuntivo, su Tv8. La partita dei rossoneri sarà trasmessa (in questo caso solo per abbonati) anche sui canali Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport 4k (213), Sky Sport (251).

Milan-Rennes, dove vederla in streaming

Milan-Rennes sarà visibile anche in diretta streaming e ci sono diverse opportunità per assistere al match: ci si potrà collegare direttamente al sito di Tv8 oppure (ma in questo caso solo se abbonati) accedere a Sky Go e a Dazn attraverso le app o accedere a NOW (la piattaforma on-demand e a pagamento di Sky).

Europa League, le probabili formazioni di Milan-Rennes

Il Milan cambia solo qualche interprete nel modulo 4-2-3-1. A centrocampo torna Rejinders. In difesa, complice l'assenza di Calabria, ci saranno Florenzi, Gabbia, Theo Hernandez e Terracciano. In mediana Musah con Rejinders. Pulisic, Loftus Cheek e Leao a supporto di Giroud in attacco. Modulo 4-4-2 per il Rennes che annovera Kalimuendo e Terrier nel reparto avanzato.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Theo Hernandez, Terracciano; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier. All.: Stephan.