Milan-Real Madrid dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole Milan-Real Madrid è la seconda partita che i rossoneri disputeranno nel Soccer Champions Tour 2024 negli Stati Uniti: si gioca tra mercoledì 31 luglio e giovedì 1° agosto al Soldier Field di Chicago, con calcio d’inizio alle ore 2:30 e diretta TV e streaming su DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Milan scende in campo per il secondo match del Soccer Champions Tour 2024 negli Stati Uniti e affronta il Real Madrid dell'ex Carlo Ancelotti: i rossoneri sfideranno i campioni d'Europa in carica nella notte italiana tra mercoledì 31 luglio e giovedì 1° agosto al Soldier Field di Chicago con calcio d'inizio alle ore 2:30. Diretta TV e streaming su DAZN.

Dopo aver battuto per 3-2 il Manchester City ora il Milan di Paulo Fonseca si troverà di fronte al Real Madrid, che ha disputato una sola amichevole finora, a porte chiuse, contro l'Albacete e ha vinto 3-0 con l'ex rossonero Brahim Diaz.

I rossoneri dovranno fare a meno di Alessandro Florenzi, che verrà operato in Italia per la rottura di crociato e del menisco laterale del ginocchio destro, e di Lorenzo Colombo, si trasferirà all'Empoli in prestito con diritto di riscatto. Paulo Fonseca da qualche giorno ha a disposizione Rafa Leao ma difficilmente lo vedremo subito in campo: il 30 30 luglio è rientrato anche Noah Okafor dopo l'Europeo con la propria nazionale e ora all'appello mancano solo Theo Hernandez, Maignan e Morata, che non andranno negli States e aspetteranno la squadra a Milanello.

Sempre per il Soccer Champions Tour 2024 il Milan sfiderà il Barcellona a Baltimora mercoledì 7 agosto prima di rientrare in Italia.

Partita: Milan-Real Madrid

Dove: Soldier Field, Chicago,

Quando: giovedì 1 agosto 2024

Orario: 02.30

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: amichevole, Soccer Champions Tour

Dove vedere Milan-Real Madrid in diretta TV

La terza amichevole internazionale del Milan verrà trasmessa in diretta TV da DAZN, che ha acquisito i diritti delle prime uscite ufficiali dei rossoneri durante la fase di preparazione della stagione.

Milan-Real Madrid dove vederla in diretta streaming

La partita della squadra di Paulo Fonseca contro i campioni d'Europa si potrà vedere in diretta streaming sempre su DAZN.

La probabile formazione del Milan contro il Real Madrid

Fonseca dovrebbe scegliere ancora il 4-2-3-1 con Nasti riferimento centrale in attacco, supportato da Chukwueze, Loftus-Cheek e Saelemaekers. In mediana Pobega e Bennacer. In porta Torriani.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Vallejo, Rudiger, Fran Garcia; Ceballos, Modric, Palacios; Brahim Diaz, Alvaro Rodriguez, Nico Paz. All. Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Tomori, Gabbia, Terracciano; Pobega, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Nasti. All. Fonseca.