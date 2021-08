Milan-Real Madrid dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming dell’amichevole Milan-Real Madrid è la partita valida per la #AthletesVersus Cup, terza delle quattro amichevoli contro club europei che la squadra di Stefano Pioli disputerà prima dell’inizio della stagione di Serie A. La partita tra i rossoneri e gli uomini di Carlo Ancelotti si giocherà oggi, domenica 8 agosto, alle ore 18:30 al Wörthersee Stadium di Klagenfurt, in Austria. Qui tutte le informazioni da conoscere riguardo dove vedere la sfida in diretta TV e streaming.

A cura di Valerio Albertini

Amichevole suggestiva per il Milan di Stefano Pioli, che sfiderà il Real Madrid allenato dal grande ex Carlo Ancelotti in una sfida valida per la #AthletesVersus Cup. Il match è in programma oggi, domenica 8 agosto, alle ore 18:30 e si giocherà al Wörthersee Stadium di Klagenfurt, in Austria. Si tratta della terza sfida del tour europeo dei rossoneri che, dopo aver affrontato Nizza e Valencia, alzano ancora il livello dei propri avversari e si troveranno di fronte un top team come quello dei Blancos.

Oltre a essere un confronto tra due club ricchi di storia e prestigio, la partita avrà anche importanti finalità sociali, poiché organizzata da Athletes Versus, un'organizzazione senza scopo di lucro che supporta gli atleti nella lotta contro ogni forma di discriminazione. Si tratta della quinta amichevole dell'estate milanista, visto che gli uomini di Pioli, oltre agli avversari europei sopracitati, ha affrontato e battuto anche Pro Sesto e Modena. Qui tutte le informazioni su dove vedere Valencia-Milan in TV e streaming.

Partita : Milan-Real Madrid

: Milan-Real Madrid Quando si gioca : domenica 8 agosto 2021

: domenica 8 agosto 2021 Dove si gioca : Wörthersee Stadium, Klagenfurt (Austria)

: Wörthersee Stadium, Klagenfurt (Austria) Orario : 18:30

: 18:30 Canale TV : Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio

: Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio Diretta streaming: Sky Go e NOW

Dove vedere Milan-Real Madrid in diretta TV e streaming

L'amichevole tra Milan e Real Madrid, valida per la #AthletesVerus Cup, si potrà vedere su Sky, che la metterà a disposizione dei suoi abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport Calcio (numero 202). La telecronaca della partita sarà affidata ad Andrea Marinozzi. La tv satellitare trasmetterà il match anche via streaming sulla sua piattaforma Sky Go e sulla sua televisione online NOW. In quest'ultimo caso, sarà necessario sottoscrivere l'abbonamento al Pass Sport.

A che ora si gioca l'amichevole Milan-Real Madrid oggi

Milan-Real Madrid è in programma oggi, domenica 8 agosto, alle ore 18:30 e si disputerà al Wörthersee Stadium di Klagenfurt, in Austria. I rossoneri e le Merengues hanno voluto dare il proprio sostegno alla onlus Athletes Versus, in prima linea contro ogni forma di discriminazione. Pioli non potrà contare su Ismael Bennacer, positivo al Coronavirus, e su Zlatan Ibrahimovic, alle prese con il recupero dopo l'infortunio al ginocchio. Nel Real Madrid, invece, saranno diverse le assenze. Oltre a Marco Asensio e Dani Ceballos, impegnati alle Olimpiadi con la nazionale spagnola, saranno out anche Dani Carvajal ed Eden Hazard, fermi per fastidi muscolari, Ferland Mendy, in recupero dall'infortunio alla tibia, e David Alaba e Alvaro Odriozola, entrambi positivi al Coronavirus.

Date e orari delle prossime amichevoli del Milan

Il test contro il Real Madrid di Ancelotti sarà il penultimo dell'estate rossonera. Dopo aver affrontato nell'ordine Pro Sesto, Modena, Nizza e Valencia, sarà, dunque, il turno dei Blancos, prima di tornare in Italia per disputare l'ultima amichevole precampionato, quella contro il Panathinaikos, in programma sabato 14 agosto alle ore 20:30 allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. L'esordio in Serie A dei rossoneri, invece, è previsto nel monday night di lunedì 23 agosto, in casa della Sampdoria, con calcio d'inizio alle 20:45.