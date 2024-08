video suggerito

Trofeo Silvio Berlusconi, Milan-Monza dove vederla in TV e diretta streaming: canale e formazioni dell’amichevole Il Milan ospiterà il Monza nella seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, diretta in chiaro su Canale 5 dalle 21:00. Ultima amichevole per le squadre di Fonseca e Nesta prima dell’inizio della Serie A: le ultime notizie sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Milan e Monza scendono in campo questa sera al San Siro per la seconda edizione del trofeo Silvio Berlusconi, ultima amichevole in vista dell'inizio della nuova stagione della Serie A. I rossoneri si ritroveranno davanti il loro ex calciatore Alessandro Nesta, adesso allenatore dei brianzoli e pronto all'esordio in campionato con l'ultimo test per la sua squadra che farà la prima gita a San Siro di questa stagione.

Dall'altra parte per Fonseca sarà l'occasione giusta per provare il suo undici titolare definitivo, dato che tutti gli indizi portano a una formazione già ben delineata e pronta per essere schierata anche in Serie A nelle prime battute, in attesa di capire se dal mercato potrà arrivare ancora qualcosa. Fischio d'inizio alle ore 21:00, la partita amichevole potrà essere seguita in chiaro. Tra gli ospiti della serata Fausto Leali. La serata sarà presentata da Monica Bertini, con telecronaca di Riccardo Trevisani e commento tecnico di Massimo Paganin; sul palco ci saranno invece Monica Vanali e Claudio Raimondi.

Partita: Milan-Monza

Dove: San Siro, Milano

Quando: martedì 13 agosto 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: DAZN, Inter TV

Diretta Streaming: DAZN, Inter TV

Competizione: amichevole

Trofeo Silvio Berlusconi, dove vedere Milan-Monza in diretta TV: in chiaro su Canale 5

Milan e Monza si affrontano nella seconda edizione del torneo Silvio Berlusconi, ex presidente di entrambe le squadre. L'amichevole sarà trasmessa soltanto in chiaro sui canali Mediaset: a partire dalle ore 21:00 Canale 5 trasmetterà l'incontro di San Siro in diretta. Non sarà possibile vedere la partita attraverso altre emittenti.

Milan-Monza dove vederla in diretta streaming

Per l'amichevole Milan-Monza sarà disponibile la diretta streaming. Gli utenti potranno accedere gratuitamente a Mediaset Infinity e selezionare l'evento: basterà scaricare l'applicazione su smartphone e tablet, oppure accedere al sito tramite pc.

Le probabili formazioni di Milan-Monza

Per i rossoneri sarà un test importante, dato che Fonseca proverà la formazione che potrebbe debuttare in campionato sabato prossimo con il Torino. Tanta attenzione sugli ultimi arrivati, come Pavlovic che potrebbe scendere in campo dal 1′ in difesa e Morata in attacco, supportato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Anche Nesta al Monza sistemerà gli ultimi dettagli prima di ripartire in campionato: accanto a Dkuric e Caprari ci sarà anche Maldini che sfiderà il suo passato.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. Allenatore: Paulo Fonseca.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Pessina, Sensi, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. Allenatore: Alessandro Nesta.