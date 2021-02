Il Milan e il Manchester United si sfideranno negli ottavi di finale di Europa League. Le partite si disputeranno l'11 e il 18 marzo, la gara d'andata si terrà a Old Trafford. Una sfida dal grande fascino tra due delle squadre più vincenti nella storia del calcio, in patria e in Europa. Due squadre anche accomunate storicamente dal Diavolo, che è il simbolo dei rossoneri mentre quelli dello United sono da sempre soprannominati i Diavoli Rossi. Una sfida affascinante tra due compagini che in questa annata 2020-2021 sono accomunate anche da un dato curioso. Le squadre di Solskjaer e Pioli sono quelle che hanno avuto il maggior numero di calci di rigore tra quelle dei principali campionati europei.

18 calci di rigore per il Milan in stagione

Si è discusso spesso, onestamente pure troppo, dei tanti penalty che sono stati assegnati ai rossoneri. Il Milan ne ha ottenuti dall'inizio del campionato ben 18, un numero oggettivamente molto alto. Ibrahimovic ha iniziato come rigorista, poi dopo qualche errore di troppo ha ceduto lo scettro a Kessié, che invece è (quasi) infallibile. Diciotto rigori tra campionato e coppe, tredici però quelli trasformati. Gli errori sono cinque (quattro di Zlatan) e sono abbastanza. Hanno calciato dal dischetto anche Calhanoglu e Theo Hernandez. Dagli undici metri il Milan ha vinto anche due partite in questa stagione, con il Torino negli ottavi di Coppa Italia e contro il Rio Ave, nell'ultimo turno preliminare di Europa League. Una sequenza infinita.

Tanti anche i rigori per il Manchester United

Secondo in Premier League, nei quarti di FA Cup e negli ottavi Europa League. Tutto sommato è una stagione in linea con le aspettative questa per il Manchester United, che tra quelle inglesi è la squadra che ha avuto il maggior numero di calci di rigore quest'anno. In totale sono tredici. La percentuale di trasformazione è migliore. Perché i gol sono dodici. Bruno Fernandes è il rigorista, ne ha calciati dieci e segnati nove. Chissà se nella doppia sfida gli arbitri decreteranno rigori.