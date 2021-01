Milan-Juventus è una sfida che può dire molte cose sul futuro della Serie A 2020/2021. Il big match della 16a giornata del campionato potrebbe confermare la supremazia del Diavolo, finora imbattuto e che si è candidato per il ruolo di protagonista fin dalle prime giornate, oppure che chi vuole prendersi la corona di regina del massimo campionato italiano di calcio dovrà fare sempre i conti con la Vecchia Signora, che da 9 stagioni vince il tricolore e cerca il decimo alloro di fila. Le positività al Covid-19 di Alex Sandro e Cuadrado potrebbero portare a novità dell'ultima ora in mattinata: se i casi dovessero aumentare, l’Asl di Torino potrebbe intervenire e bloccare la partenza della squadra di Andrea Pirlo verso Milano. Saranno decisivi i tamponi prima della partenza.

Sulle questioni prettamente di campo, potrebbe essere una sfida per verificare la maturazione della squadra di Stefano Pioli e il processo di crescita di quella di Andrea Pirlo, che ancora non sembra aver trovato la giusta quadratura. Per quanto riguarda i rossoneri, non si dovrebbe modificare il classico 4-2-3-1, con Donnarumma in porta e la difesa composta da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo con Kessié dovrebbe partire dal 1′ Krunic, a causa della squalifica di Tonali e dell'assenza dell'infortunato Bennacer. Alle spalle di Leao unica punta dovrebbe essere Castillejo, che prenderà il posto di Saelemaekers, con Calhanoglu e Rebic.

La Juventus dovrà fare a meno, come anticipato, dei due laterali titolari e dovrebbe essere impiegato Demiral dal 1′ a destra, con Danilo dirottato sull'altro versante. Al centro non si tocca la coppia Bonucci-de Ligt. A centrocampo McKennie con Bentancur, con Chiesa e Ramsey sugli esterni e in avanti Paulo Dybala con Cristiano Ronaldo.

Milan-Juventus, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao. Allenatore: Pioli.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo.