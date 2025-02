video suggerito

Milan-Inter, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Milan-Inter si gioca questa sera alle 18:00 allo Stadio San Siro. Il derby sarà in co-esclusiva sia per gli abbonati Sky e che per quelli di DAZN. Tutto sulle formazioni e le scelte di Inzaghi e Conceiçao. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la parentesi di Coppe Europee ritorna il campionato con il derby della Madonnina, Milan-Inter in programma oggi domenica 2 febbraio alle 18:00 a San Siro. La partita sarà trasmessa in co esclusiva a pagamento da DAZN e Sky.

Tempo di derby, il terzo della stagione dopo quello di andata in campionato e quello di Supercoppa a Riad. Entrambi finiti nelle mani rossonere, di un Milan prima guidato da Paulo Fonseca e poi da Sergio Conceiçao, due portoghesi capaci di inguaiare le idee tattiche di Simone Inzaghi. L'Inter è e resta la favorita della vigilia, non fosse altro anche per le conferme arrivate dall'ultima giornata di Champions dove i nerazzurri si sono confermati chiudendo al quarto posto la fase a girone unico e i rossoneri sono caduti a Zagabria.

Lo sgambetto è dietro l'angolo, la differenza in classifica, il differente stato psicofisico, due ambienti diametralmente agli opposti non conteranno nulla al fischio di inizio: nel derby può accadere di tutto e in questa stagione è già capitato l'impensabile. Con una aggiunta: il Milan è ancora una volta all'ultima spiaggia, vincere contro l'Inter avrebbe il doppio valore di continuare la rincorsa alle prime posizioni e una ricarica di autostima necessaria per il proseguimento positivo di stagione.

Partita: Milan-Inter

Dove: San Siro (Milano)

Quando: domenica 2 febbario 2025

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, SkySport, NOW

Competizione: campionato Serie A

Dove vedere Milan-Inter in diretta TV: l'orario

La diretta di Milan-Inter sarà garantita in doppia esclusiva solamente per gli abbonati. Nessuna possibilità di assistere in TV al derby in chiaro e gratuitamente. La gara di domenica pomeriggio sarà visibile su DAZN (la telecronaca sarà affidata su DAZN a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Andrea Stramaccioni) e su Sky (ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251) a pagamento.

Milan-Inter, dove vederla in diretta streaming

Anche per il live streaming Milan-Inter non sarà visibile se non dietro abbonamento. Il derby potrà essere seguito per gli abbonati DAZN anche attraverso l'app di riferimento così come quelli di Sky potranno utilizzare per il mobile, SkyGo. Oppure riferirsi al servizio on demand di NOW.

Milan-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A

Sia Conceiçaco sia Inzaghi non dovranno fare conti e sconti, proponendo il miglior undici a propria disposizione. Sul fronte rossonero, il Milan non può contare in mediana dello squalificato Fofana, così come degli indisponibili Emerson Royal, Florenzi, Thiaw e Loftus-Cheek. Sarà a disposizione invece il neo acquisto invernale proveniente dal City, Walker che esordirà a centro difesa nella linea a 4 con Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez. In mediana Musah e Bennacer davanti alla difesa, con Reijnders, Pulisic e Leao a dare supporto ad Abraham. L'Inter dovrebbe recuperare tutti gli infortunati, in primis Calhanoglu a centrocampo e Acerbi in difesa. Nel 3-5-2 tradizionale il turco dovrebbe partire dall'inizio. In attacco Lautaro e Thuram a comporre il tandem.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.